https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780977726.html
Британцев взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций
Британцев взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций - РИА Новости, 30.03.2022
Британцев взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций
Читатели Daily Mail обрушились на британское правительство из-за падения доходов на фоне антироссийских санкций. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:29
2022-03-30T22:29
2022-03-30T23:22
в мире
санкции в отношении россии
великобритания
россия
лондон
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail обрушились на британское правительство из-за падения доходов на фоне антироссийских санкций.Как ранее сообщило Управление по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility), сокращение налогов и другие экономические меры, инициированные канцлером казначейства Риши Сунаком, не возымеют должного эффекта. Уровень жизни подданных британской короны рекордно снизится. Такого падения благосостояния в государстве не было с середины XX века, отметили специалисты."Обложите налогами богатых, а не бедных! Эта страна однажды взорвется от гнева, поверьте мне", — пишет Purple Hexagon."Боль почувствуют все, кроме чиновников, которых обеспечили всеми необходимыми удобствами", — посетовал Snowbird56."Спасибо этому правительству, позор вам всем", — написал Zeppy4."Они действительно смеются над нами с этими смехотворными "налоговыми льготами", — уверен CommonsensePlease."Одной рукой дают, а другой забирают... Власти настолько оторваны от реальности, что путешествие на Луну уже близко", — сыронизировал madmacca_5.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны, в том числе Великобритания, объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Ряд брендов также сообщили о приостановке работы в стране.Лондон заявил, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. В результате этих мер стоимость бензина на заправках Соединенного Королевства уже бьет рекорды. По данным RAC, средние цены на топливо установили на прошлой неделе новые рекорды: дизельное топливо подорожало до 179,72 пенса (около 2,37 доллара) за литр, бензин — до 167,01 пенса (примерно 2,2 доллара).
https://ria.ru/20220330/dolgi-1780956343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, великобритания, россия, лондон
22:29 30.03.2022 (обновлено: 23:22 30.03.2022)
Британцев взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций
Читателей Daily Mail взбесило падение уровня жизни на фоне антироссийских санкций
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Читатели Daily Mail обрушились
на британское правительство из-за падения доходов на фоне антироссийских санкций.
Как ранее сообщило Управление по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility), сокращение налогов и другие экономические меры, инициированные канцлером казначейства Риши Сунаком, не возымеют должного эффекта. Уровень жизни подданных британской короны рекордно снизится. Такого падения благосостояния в государстве не было с середины XX века, отметили специалисты.
"Обложите налогами богатых, а не бедных! Эта страна однажды взорвется от гнева, поверьте мне", — пишет Purple Hexagon.
"Пришло время национализировать нефтяную и газовую индустрию и перестать экспортировать энергоносители", — считает cidermeup.
"Боль почувствуют все, кроме чиновников, которых обеспечили всеми необходимыми удобствами", — посетовал Snowbird56.
"Спасибо этому правительству, позор вам всем", — написал Zeppy4.
"Они действительно смеются над нами с этими смехотворными "налоговыми льготами", — уверен CommonsensePlease.
"Одной рукой дают, а другой забирают... Власти настолько оторваны от реальности, что путешествие на Луну
уже близко", — сыронизировал madmacca_5.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
многие западные страны, в том числе Великобритания
, объявили о масштабных санкциях против Москвы
в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Ряд брендов также сообщили о приостановке работы в стране.
Лондон
заявил, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. В результате этих мер стоимость бензина на заправках Соединенного Королевства уже бьет рекорды. По данным RAC, средние цены на топливо установили на прошлой неделе новые рекорды: дизельное топливо подорожало до 179,72 пенса (около 2,37 доллара) за литр, бензин — до 167,01 пенса (примерно 2,2 доллара).