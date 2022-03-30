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СМИ назвали две страны, которые делают санкции против России неэффективными - РИА Новости, 30.03.2022
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СМИ назвали две страны, которые делают санкции против России неэффективными
СМИ назвали две страны, которые делают санкции против России неэффективными - РИА Новости, 30.03.2022
СМИ назвали две страны, которые делают санкции против России неэффективными
Поддержка Индии и Китая делает неэффективными санкции Запада против России, пишет The Spectator. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:32
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экономика
россия
европа
китай
санкции в отношении россии
цены на нефть
индия
сша
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Поддержка Индии и Китая делает неэффективными санкции Запада против России, пишет The Spectator.Автор статьи считает, что неработающие антироссийские санкции показывают, насколько Запад переоценил свою собственную экономическую мощь. Европа хоть и сократила покупку российской нефти, но по-прежнему вынуждена покупать ее газ. Кроме того, издание напомнило о двух крупных игроках на рынке, которые не бойкотируют российские ископаемые углеводороды, — Индия и Китай.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого Запад ввел масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, россия, европа, китай, санкции в отношении россии, цены на нефть, индия, сша
18:32 30.03.2022 (обновлено: 22:07 30.03.2022)
 
СМИ назвали две страны, которые делают санкции против России неэффективными

The Spectator: поддержка Индии и Китая делает санкции против России неэффективными

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Поддержка Индии и Китая делает неэффективными санкции Запада против России, пишет The Spectator.
Автор статьи считает, что неработающие антироссийские санкции показывают, насколько Запад переоценил свою собственную экономическую мощь. Европа хоть и сократила покупку российской нефти, но по-прежнему вынуждена покупать ее газ. Кроме того, издание напомнило о двух крупных игроках на рынке, которые не бойкотируют российские ископаемые углеводороды, — Индия и Китай.
"После начала спецоперации на Украине Индия подписала контракты на покупку у России шести миллионов баррелей нефти — это половина от того, сколько она купила за весь 2021 год. Почему? Потому что российская нефть продается со скидкой около 30 долларов за баррель. Индия и Китай вместе могут легко "смести" любое количество нефти, которую Запад отказывается покупать у России", — говорится в публикации.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого Запад ввел масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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ЭкономикаРоссияЕвропаКитайСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьИндияСША
 
 
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