https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780943017.html

СМИ назвали две страны, которые делают санкции против России неэффективными

СМИ назвали две страны, которые делают санкции против России неэффективными - РИА Новости, 30.03.2022

СМИ назвали две страны, которые делают санкции против России неэффективными

Поддержка Индии и Китая делает неэффективными санкции Запада против России, пишет The Spectator. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:32

2022-03-30T18:32

2022-03-30T22:07

экономика

россия

европа

китай

санкции в отношении россии

цены на нефть

индия

сша

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Поддержка Индии и Китая делает неэффективными санкции Запада против России, пишет The Spectator.Автор статьи считает, что неработающие антироссийские санкции показывают, насколько Запад переоценил свою собственную экономическую мощь. Европа хоть и сократила покупку российской нефти, но по-прежнему вынуждена покупать ее газ. Кроме того, издание напомнило о двух крупных игроках на рынке, которые не бойкотируют российские ископаемые углеводороды, — Индия и Китай.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого Запад ввел масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220330/kollaps-1780810129.html

россия

европа

китай

индия

сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа, китай, санкции в отношении россии, цены на нефть, индия, сша