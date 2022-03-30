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СМИ: Евросоюз не планирует вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка - РИА Новости, 30.03.2022
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СМИ: Евросоюз не планирует вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка
СМИ: Евросоюз не планирует вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка - РИА Новости, 30.03.2022
СМИ: Евросоюз не планирует вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка
Страны ЕС на данном этапе не планируют вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов и РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:31
2022-03-30T16:55
экономика
газпромбанк
сбербанк россии
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Страны ЕС на данном этапе не планируют вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, знакомых с обсуждениями санкций."На данный момент нет планов вносить Газпромбанк или Сбербанк, которые проводят банковские операции с европейскими фирмами по оплате за российские энергоносители, в (санкционный) список", - пишет издание. Одновременно с этим отмечается, что европейские чиновники планируют ввести меры против четырех банков, которые ранее не попали под санкции, но которые были отключены от системы SWIFT, в том числе ВТБ. Согласно газете, США и Великобритания заморозили активы ВТБ, но страны Евросоюза воздержались от новых санкций.Ранее Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На фоне этого ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220330/problemy-1780883885.html
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экономика, газпромбанк, сбербанк россии, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
16:31 30.03.2022 (обновлено: 16:55 30.03.2022)
 
СМИ: Евросоюз не планирует вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка

WSJ: Евросоюз не планирует вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБренд "Газпромбанк" на выставке X Юбилейного Петербургского международного газового форума - 2021
Бренд Газпромбанк на выставке X Юбилейного Петербургского международного газового форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Бренд "Газпромбанк" на выставке X Юбилейного Петербургского международного газового форума - 2021
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Страны ЕС на данном этапе не планируют вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, знакомых с обсуждениями санкций.
"На данный момент нет планов вносить Газпромбанк или Сбербанк, которые проводят банковские операции с европейскими фирмами по оплате за российские энергоносители, в (санкционный) список", - пишет издание. Одновременно с этим отмечается, что европейские чиновники планируют ввести меры против четырех банков, которые ранее не попали под санкции, но которые были отключены от системы SWIFT, в том числе ВТБ. Согласно газете, США и Великобритания заморозили активы ВТБ, но страны Евросоюза воздержались от новых санкций.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На фоне этого ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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ЭкономикаГазпромбанкСбербанк РоссииЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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