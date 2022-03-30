https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780909298.html

СМИ: Евросоюз не планирует вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка

СМИ: Евросоюз не планирует вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка - РИА Новости, 30.03.2022

СМИ: Евросоюз не планирует вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка

Страны ЕС на данном этапе не планируют вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов и РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:31

2022-03-30T16:31

2022-03-30T16:55

экономика

газпромбанк

сбербанк россии

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753169163_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_f2ddf782c432f6c33fb0879ca6bb5c45.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Страны ЕС на данном этапе не планируют вводить санкции против Газпромбанка и Сбербанка, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, знакомых с обсуждениями санкций."На данный момент нет планов вносить Газпромбанк или Сбербанк, которые проводят банковские операции с европейскими фирмами по оплате за российские энергоносители, в (санкционный) список", - пишет издание. Одновременно с этим отмечается, что европейские чиновники планируют ввести меры против четырех банков, которые ранее не попали под санкции, но которые были отключены от системы SWIFT, в том числе ВТБ. Согласно газете, США и Великобритания заморозили активы ВТБ, но страны Евросоюза воздержались от новых санкций.Ранее Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.На фоне этого ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220330/problemy-1780883885.html

https://ria.ru/20220330/sbpey-1780782760.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, газпромбанк, сбербанк россии, евросоюз, россия, санкции в отношении россии