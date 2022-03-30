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Американцы едут заправляться в Мексику на фоне санкций против России - РИА Новости, 30.03.2022
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Американцы едут заправляться в Мексику на фоне санкций против России
Американцы едут заправляться в Мексику на фоне санкций против России - РИА Новости, 30.03.2022
Американцы едут заправляться в Мексику на фоне санкций против России
Антироссийские санкции вынудили американцев искать дешевый бензин в мексиканской Тихуане, пишет Los Angeles Times. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:09
2022-03-30T17:59
экономика
россия
мексика
тихуана
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции вынудили американцев искать дешевый бензин в мексиканской Тихуане, пишет Los Angeles Times.По словам автомобилистов, в соседней стране топливо стоит гораздо дешевле, чем в США. На данный момент галлон (4,55 литра) можно приобрести в латиноамериканском государстве за 3,96 доллара (341 рубль), это на два доллара меньше, чем в Калифорнии.После обострения украинского кризиса правительство Мексики ввело контроль за ценами на нефть и пообещало предоставить субсидии компаниям, добывающим сырье.США 8 марта запретили импорт российской нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. После этого стоимость жизни в Штатах ускорила рост: дорожает топливо, продукты питания и товары первой необходимости, инфляция достигла 40-летнего максимума.Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях в отношении Москвы, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды приостановили работу в России.В Кремле назвали эти шаги экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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В Мексику за бензином: американцы заправляются в соседней стране
Водители из США стекаются в мексиканскую Тихуану в поисках более дешевого топлива. Причина – стремительный рост цен на бензин в США. Цены на топливо в Тихуане на два доллара (1,82 евро) ниже, чем в Калифорнии. Это побуждает многих пересекать границу, чтобы заправить свои баки.
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экономика, россия, мексика, тихуана, санкции в отношении россии, сша
16:09 30.03.2022 (обновлено: 17:59 30.03.2022)
 
Американцы едут заправляться в Мексику на фоне санкций против России

LATimes: американцы вынуждены заправляться в Мексике на фоне санкций против России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции вынудили американцев искать дешевый бензин в мексиканской Тихуане, пишет Los Angeles Times.
По словам автомобилистов, в соседней стране топливо стоит гораздо дешевле, чем в США. На данный момент галлон (4,55 литра) можно приобрести в латиноамериканском государстве за 3,96 доллара (341 рубль), это на два доллара меньше, чем в Калифорнии.
После обострения украинского кризиса правительство Мексики ввело контроль за ценами на нефть и пообещало предоставить субсидии компаниям, добывающим сырье.
"Теперь заправки в Тихуане украшают баннерами "Дешевле, чем в США!" <…> Калифорнийцам приходится стоять в пробках на границе, чтобы купить бензин за разумные деньги", — посетовали американские потребители.
США 8 марта запретили импорт российской нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. После этого стоимость жизни в Штатах ускорила рост: дорожает топливо, продукты питания и товары первой необходимости, инфляция достигла 40-летнего максимума.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях в отношении Москвы, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды приостановили работу в России.
В Кремле назвали эти шаги экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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