16:09 30.03.2022 (обновлено: 17:59 30.03.2022)
Американцы едут заправляться в Мексику на фоне санкций против России
LATimes: американцы вынуждены заправляться в Мексике на фоне санкций против России
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции вынудили американцев искать дешевый бензин в мексиканской Тихуане, пишет Los Angeles Times.
По словам автомобилистов, в соседней стране топливо стоит гораздо дешевле, чем в США. На данный момент галлон (4,55 литра) можно приобрести в латиноамериканском государстве за 3,96 доллара (341 рубль), это на два доллара меньше, чем в Калифорнии.
После обострения украинского кризиса правительство Мексики ввело контроль за ценами на нефть и пообещало предоставить субсидии компаниям, добывающим сырье.
"Теперь заправки в Тихуане украшают баннерами "Дешевле, чем в США!" <…> Калифорнийцам приходится стоять в пробках на границе, чтобы купить бензин за разумные деньги", — посетовали американские потребители.
США 8 марта запретили импорт российской нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. После этого стоимость жизни в Штатах ускорила рост: дорожает топливо, продукты питания и товары первой необходимости, инфляция достигла 40-летнего максимума.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях в отношении Москвы, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды приостановили работу в России.
В Кремле назвали эти шаги экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.