https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780867463.html

Россия в отношениях с Ираном будет предпринимать шаги для обхода санкций

Россия в отношениях с Ираном будет предпринимать шаги для обхода санкций - РИА Новости, 30.03.2022

Россия в отношениях с Ираном будет предпринимать шаги для обхода санкций

Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные западные санкции, заявил глава российского МИД Сергей... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:14

2022-03-30T14:14

2022-03-30T14:56

в мире

иран

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар — РИА Новости. Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные западные санкции, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой в китайском городе Туньси.Он назвал санкции одним из инструментов неприемлемой политики Запада."В наших отношениях с Ираном и другими нашими близкими партнерами мы будем добиваться как осуждения этого неприемлемого явления в международных дискуссиях, так и будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия", — сказал министр.Он подчеркнул, что Москва заинтересована в наращивании партнерства с Тегераном по всем направлениям: и в двусторонних отношениях, и на Каспии, и в других региональных вопросах.Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, в свою очередь, отметил, что отношения двух стран находятся в правильном русле."Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы против санкций и односторонних шагов в отношении России", — сказал он.Встреча глав МИД России и Ирана состоялась в Китае в рамках третьей конференции министров иностранных дел стран — соседей Афганистана.

https://ria.ru/20220330/mir-1780802387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров