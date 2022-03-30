https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780827463.html

Великобритания введет новые санкции против российских бизнесменов

Великобритания введет новые санкции против российских бизнесменов - РИА Новости, 30.03.2022

Великобритания введет новые санкции против российских бизнесменов

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду объявит новые санкции против российских бизнесменов, следует из распространённого заявления... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:53

2022-03-30T11:53

2022-03-30T12:14

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ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду объявит новые санкции против российских бизнесменов, следует из распространённого заявления внешнеполитического ведомства Британии."Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня (среда, 30 марта) примет дополнительный законодательный акт в отношении находящихся под санкциями российских олигархов и их бизнеса. Подзаконный акт будет представлен в парламенте в 17.00 (20.00 мск) и будет содействовать ограничению технического обслуживания или оказанию технической помощи самолетам или судам определенных лиц и организаций", - говорится в сообщении.Кроме того, в рамках нового законопроекта санкции по Крыму будут расширены на неподконтрольные правительству Украины районы.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780803715.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, днр, лнр