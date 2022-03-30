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Великобритания введет новые санкции против российских бизнесменов - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780827463.html
Великобритания введет новые санкции против российских бизнесменов
Великобритания введет новые санкции против российских бизнесменов - РИА Новости, 30.03.2022
Великобритания введет новые санкции против российских бизнесменов
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду объявит новые санкции против российских бизнесменов, следует из распространённого заявления... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:53
2022-03-30T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
великобритания
днр
лнр
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ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду объявит новые санкции против российских бизнесменов, следует из распространённого заявления внешнеполитического ведомства Британии."Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня (среда, 30 марта) примет дополнительный законодательный акт в отношении находящихся под санкциями российских олигархов и их бизнеса. Подзаконный акт будет представлен в парламенте в 17.00 (20.00 мск) и будет содействовать ограничению технического обслуживания или оказанию технической помощи самолетам или судам определенных лиц и организаций", - говорится в сообщении.Кроме того, в рамках нового законопроекта санкции по Крыму будут расширены на неподконтрольные правительству Украины районы.
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780803715.html
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в мире, великобритания, днр, лнр
11:53 30.03.2022 (обновлено: 12:14 30.03.2022)
 
Великобритания введет новые санкции против российских бизнесменов

Великобритания в среду объявит новые санкции против российских бизнесменов

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду объявит новые санкции против российских бизнесменов, следует из распространённого заявления внешнеполитического ведомства Британии.
"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня (среда, 30 марта) примет дополнительный законодательный акт в отношении находящихся под санкциями российских олигархов и их бизнеса. Подзаконный акт будет представлен в парламенте в 17.00 (20.00 мск) и будет содействовать ограничению технического обслуживания или оказанию технической помощи самолетам или судам определенных лиц и организаций", - говорится в сообщении.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:07
Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев
Кроме того, в рамках нового законопроекта санкции по Крыму будут расширены на неподконтрольные правительству Украины районы.
 
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