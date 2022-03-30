https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780782457.html
Зампостпреда Китая при ООН: санкции нанесли удар по глобальным рынкам
Зампостпреда Китая при ООН: санкции нанесли удар по глобальным рынкам - РИА Новости, 30.03.2022
Зампостпреда Китая при ООН: санкции нанесли удар по глобальным рынкам
Санкции нанесли весомый ущерб мировым финансовым и продовольственным рынкам, и в будущем такие меры будут создавать лишь новые гуманитарные проблемы, заявил на... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T03:46
2022-03-30T03:46
2022-03-30T03:47
сша
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в мире
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ООН, 30 мар – РИА Новости. Санкции нанесли весомый ущерб мировым финансовым и продовольственным рынкам, и в будущем такие меры будут создавать лишь новые гуманитарные проблемы, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.Во вторник прошло заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Китайский дипломат коснулся темы вводимых сегодня односторонних санкций.По его словам, развивающиеся страны, которых большинство в мире, не являются сторонами этого конфликта и не должны вовлекаться в конфронтацию "и страдать от последствий геополитических столкновений между крупными державами"."Санкции и экономические блокады только усугубят нехватку продовольствия, скачки цен, будут подрывать производство продуктов и цепочки поставок продовольствия. Мы призываем к увеличению международной координации для стабилизации поставок продуктов и цен на еду, воздерживаться от неоправданных ограничений на экспорт, сохранению стабильной работы рынков", - добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20220330/krizis-1780776417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, евросоюз, в мире
03:46 30.03.2022 (обновлено: 03:47 30.03.2022)
Зампостпреда Китая при ООН: санкции нанесли удар по глобальным рынкам
Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин: неизбирательные санкции ударили по глобальным рынкам
ООН, 30 мар – РИА Новости. Санкции нанесли весомый ущерб мировым финансовым и продовольственным рынкам, и в будущем такие меры будут создавать лишь новые гуманитарные проблемы, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.
Во вторник прошло заседание СБ ООН
по гуманитарной ситуации на Украине
. Китайский дипломат коснулся темы вводимых сегодня односторонних санкций.
"Широкие неизбирательные санкции нанесли удар по глобальным финансовым рынкам, рынкам энергоресурсов, продовольствия и продолжат наносить ущерб жизни общества, вызывая новые гуманитарные проблемы", - сказал Дай Бин.
По его словам, развивающиеся страны, которых большинство в мире, не являются сторонами этого конфликта и не должны вовлекаться в конфронтацию "и страдать от последствий геополитических столкновений между крупными державами".
"Санкции и экономические блокады только усугубят нехватку продовольствия, скачки цен, будут подрывать производство продуктов и цепочки поставок продовольствия. Мы призываем к увеличению международной координации для стабилизации поставок продуктов и цен на еду, воздерживаться от неоправданных ограничений на экспорт, сохранению стабильной работы рынков", - добавил он.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз
, США
, Канада
и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.