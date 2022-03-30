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Запасов сахара в России хватит до нового урожая, заявила Абрамченко - РИА Новости, 30.03.2022
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Запасов сахара в России хватит до нового урожая, заявила Абрамченко
Запасов сахара в России хватит до нового урожая, заявила Абрамченко - РИА Новости, 30.03.2022
Запасов сахара в России хватит до нового урожая, заявила Абрамченко
Запасов сахара в России – около 2 миллионов тонн, этого хватит до нового урожая сахарной свеклы, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T20:45
2022-03-30T21:56
экономика
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запасов сахара в России – около 2 миллионов тонн, этого хватит до нового урожая сахарной свеклы, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Сахара достаточно, на складах у заводов, его достаточно до нового урожая. Около 2 миллионов тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября. Дополнительно мы приняли решение не вывозить сахар из страны", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" .Абрамченко уточнила, что Россия производит около 6 миллионов тонн сахара в год, а потребляет – около 5,8 миллиона тонн. "За первые две недели марта мы столкнулись с чудовищным и таким ажиотажным спросом на этот продукт. Почему так произошло? Ну, наверное, люди, действительно, решили закупить сахар впрок, в случае, если его не будет", - предположила вице-премьер.Комментируя рост цен на сахар, Абрамченко отметила, что он связан с несколькими факторами. В первую очередь - с ростом издержек, а также с тем, что сахар – это биржевой товар. "Растут издержки у заводов-производителей. Логистические затраты растут. Растут затраты на упаковку, а по некоторым видам упаковки затраты выросли в 2-3 раза. Соответственно, это отражается на стоимости товара", - отметила она.Сказался на стоимости сахара и дисбаланс, который был в рознице и в оптовом звене, а также ажиотажный спрос, который, по словам вице-премьера, уже пошел на спад. "В настоящее время мы можем говорить, что уже ажиотажный спрос снижается. В последнюю неделю мы практически приблизились к нормальному потреблению сахара в сутки", - сказала она."Гречки тоже достаточно", - подчеркнула Абрамченко.Она отдельно отметила, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием. "Мы производим продовольствия достаточно, чтобы прокормить себя. Мало того, мы являемся по некоторым направлениям нетто-экспортерами, то есть мы излишки продаем за рубеж", - пояснила она.
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экономика, россия, виктория абрамченко
20:45 30.03.2022 (обновлено: 21:56 30.03.2022)
 
Запасов сахара в России хватит до нового урожая, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко оценила запасы сахара в России в два миллиона тонн

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сахар
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запасов сахара в России – около 2 миллионов тонн, этого хватит до нового урожая сахарной свеклы, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Сахара достаточно, на складах у заводов, его достаточно до нового урожая. Около 2 миллионов тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября. Дополнительно мы приняли решение не вывозить сахар из страны", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" .
Абрамченко уточнила, что Россия производит около 6 миллионов тонн сахара в год, а потребляет – около 5,8 миллиона тонн. "За первые две недели марта мы столкнулись с чудовищным и таким ажиотажным спросом на этот продукт. Почему так произошло? Ну, наверное, люди, действительно, решили закупить сахар впрок, в случае, если его не будет", - предположила вице-премьер.
Комментируя рост цен на сахар, Абрамченко отметила, что он связан с несколькими факторами. В первую очередь - с ростом издержек, а также с тем, что сахар – это биржевой товар. "Растут издержки у заводов-производителей. Логистические затраты растут. Растут затраты на упаковку, а по некоторым видам упаковки затраты выросли в 2-3 раза. Соответственно, это отражается на стоимости товара", - отметила она.
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара
Сказался на стоимости сахара и дисбаланс, который был в рознице и в оптовом звене, а также ажиотажный спрос, который, по словам вице-премьера, уже пошел на спад. "В настоящее время мы можем говорить, что уже ажиотажный спрос снижается. В последнюю неделю мы практически приблизились к нормальному потреблению сахара в сутки", - сказала она.
"Гречки тоже достаточно", - подчеркнула Абрамченко.
Она отдельно отметила, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием. "Мы производим продовольствия достаточно, чтобы прокормить себя. Мало того, мы являемся по некоторым направлениям нетто-экспортерами, то есть мы излишки продаем за рубеж", - пояснила она.
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ЭкономикаРоссияВиктория Абрамченко
 
 
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