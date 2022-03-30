https://ria.ru/20220330/sakhar-1780969348.html

Запасов сахара в России хватит до нового урожая, заявила Абрамченко

Запасов сахара в России хватит до нового урожая, заявила Абрамченко - РИА Новости, 30.03.2022

Запасов сахара в России хватит до нового урожая, заявила Абрамченко

Запасов сахара в России – около 2 миллионов тонн, этого хватит до нового урожая сахарной свеклы, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T20:45

2022-03-30T20:45

2022-03-30T21:56

экономика

россия

виктория абрамченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759543481_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_24dd1a4b775df8fe66a0fb1e847259e6.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запасов сахара в России – около 2 миллионов тонн, этого хватит до нового урожая сахарной свеклы, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Сахара достаточно, на складах у заводов, его достаточно до нового урожая. Около 2 миллионов тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября. Дополнительно мы приняли решение не вывозить сахар из страны", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" .Абрамченко уточнила, что Россия производит около 6 миллионов тонн сахара в год, а потребляет – около 5,8 миллиона тонн. "За первые две недели марта мы столкнулись с чудовищным и таким ажиотажным спросом на этот продукт. Почему так произошло? Ну, наверное, люди, действительно, решили закупить сахар впрок, в случае, если его не будет", - предположила вице-премьер.Комментируя рост цен на сахар, Абрамченко отметила, что он связан с несколькими факторами. В первую очередь - с ростом издержек, а также с тем, что сахар – это биржевой товар. "Растут издержки у заводов-производителей. Логистические затраты растут. Растут затраты на упаковку, а по некоторым видам упаковки затраты выросли в 2-3 раза. Соответственно, это отражается на стоимости товара", - отметила она.Сказался на стоимости сахара и дисбаланс, который был в рознице и в оптовом звене, а также ажиотажный спрос, который, по словам вице-премьера, уже пошел на спад. "В настоящее время мы можем говорить, что уже ажиотажный спрос снижается. В последнюю неделю мы практически приблизились к нормальному потреблению сахара в сутки", - сказала она."Гречки тоже достаточно", - подчеркнула Абрамченко.Она отдельно отметила, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием. "Мы производим продовольствия достаточно, чтобы прокормить себя. Мало того, мы являемся по некоторым направлениям нетто-экспортерами, то есть мы излишки продаем за рубеж", - пояснила она.

https://ria.ru/20220329/fas-1780619337.html

https://ria.ru/20220329/natsenki-1780764455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, виктория абрамченко