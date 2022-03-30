https://ria.ru/20220330/s-300ps-1780830484.html

Минобороны показало видео с уничтоженной украинской системой С-300ПС

Минобороны показало видео с уничтоженной украинской системой С-300ПС - РИА Новости, 30.03.2022

Минобороны показало видео с уничтоженной украинской системой С-300ПС

Минобороны России показало детальное видео с уничтоженной украинской зенитной ракетной системой С-300ПС. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:06

2022-03-30T12:06

2022-03-30T13:02

обострение ситуации в днр и лнр

с-300пс

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минобороны России показало детальное видео с уничтоженной украинской зенитной ракетной системой С-300ПС.В ролике показана разбитая позиция С-300ПС: несколько разрушенных и сгоревших самоходных огневых установок системы, в том числе с разлетевшимися в стороны транспортно-пусковыми контейнерами зенитных ракет.Также показан сгоревший командный пункт, разбитая вышка системы для подъема на высоту РЛС, сгоревшие транспортно-заряжающие машины. Видео снято с земли, оператор ходит между уничтоженными машинами."Координаты пусковых позиций зенитно-ракетных комплексов были установлены средствами радиотехнической разведки. После чего по позициям был нанесен удар ракетным высокоточным оружием. В результате точного попадания пусковые установки, транспортно-заряжающие машины с боекомплектом были уничтожены", — рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220328/video-1780394202.html

https://ria.ru/20220330/orlan-10-1780800767.html

украина

россия

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Последствия удара по украинской зенитной ракетной системе С-300ПС. Видео Минобороны России Минобороны РФ показало детальное видео с уничтоженной украинской зенитной ракетной системой С-300ПС. В ролике показана разбитая позиция С-300ПС: несколько разрушенных и сгоревших самоходных огневых установок системы, в том числе с разлетевшимися в стороны транспортно-пусковыми контейнерами зенитных ракет. 2022-03-30T12:06 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

с-300пс, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)