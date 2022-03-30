https://ria.ru/20220330/s-300ps-1780830484.html
Минобороны показало видео с уничтоженной украинской системой С-300ПС
Минобороны показало видео с уничтоженной украинской системой С-300ПС - РИА Новости, 30.03.2022
Минобороны показало видео с уничтоженной украинской системой С-300ПС
Минобороны России показало детальное видео с уничтоженной украинской зенитной ракетной системой С-300ПС. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:06
2022-03-30T12:06
2022-03-30T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
с-300пс
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минобороны России показало детальное видео с уничтоженной украинской зенитной ракетной системой С-300ПС.В ролике показана разбитая позиция С-300ПС: несколько разрушенных и сгоревших самоходных огневых установок системы, в том числе с разлетевшимися в стороны транспортно-пусковыми контейнерами зенитных ракет.Также показан сгоревший командный пункт, разбитая вышка системы для подъема на высоту РЛС, сгоревшие транспортно-заряжающие машины. Видео снято с земли, оператор ходит между уничтоженными машинами."Координаты пусковых позиций зенитно-ракетных комплексов были установлены средствами радиотехнической разведки. После чего по позициям был нанесен удар ракетным высокоточным оружием. В результате точного попадания пусковые установки, транспортно-заряжающие машины с боекомплектом были уничтожены", — рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220328/video-1780394202.html
https://ria.ru/20220330/orlan-10-1780800767.html
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Последствия удара по украинской зенитной ракетной системе С-300ПС. Видео Минобороны России
Минобороны РФ показало детальное видео с уничтоженной украинской зенитной ракетной системой С-300ПС. В ролике показана разбитая позиция С-300ПС: несколько разрушенных и сгоревших самоходных огневых установок системы, в том числе с разлетевшимися в стороны транспортно-пусковыми контейнерами зенитных ракет.
2022-03-30T12:06
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PT1M54S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
с-300пс, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:06 30.03.2022 (обновлено: 13:02 30.03.2022)
Минобороны показало видео с уничтоженной украинской системой С-300ПС
Минобороны показало на видео детали уничтоженной украинской ракетной системы С-300ПС