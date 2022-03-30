https://ria.ru/20220330/ryabkov-1780913620.html

Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу, заявил Рябков

Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022

Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу, заявил Рябков

Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу и всегда была надежным поставщиком, но интересы Москвы надо учитывать, а защищает свои интересы,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:47

2022-03-30T16:47

2022-03-30T17:11

в мире

россия

сергей рябков

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу и всегда была надежным поставщиком, но интересы Москвы надо учитывать, а защищает свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться."Я надеюсь, что мы не столкнемся с продолжением отчаянной экономической войны. Я призываю к здравому смыслу всех, кто может принимать решения в эти дни в Европе. Россия всегда была надежным поставщиком энергии и будем продолжать это делать, но наши интересы и требования должны уважаться", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780913835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей рябков, москва