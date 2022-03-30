https://ria.ru/20220330/ryabkov-1780913620.html
Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу, заявил Рябков
Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу, заявил Рябков
Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу и всегда была надежным поставщиком, но интересы Москвы надо учитывать, а защищает свои интересы,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:47
2022-03-30T16:47
2022-03-30T17:11
в мире
россия
сергей рябков
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу и всегда была надежным поставщиком, но интересы Москвы надо учитывать, а защищает свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться."Я надеюсь, что мы не столкнемся с продолжением отчаянной экономической войны. Я призываю к здравому смыслу всех, кто может принимать решения в эти дни в Европе. Россия всегда была надежным поставщиком энергии и будем продолжать это делать, но наши интересы и требования должны уважаться", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сергей рябков, москва
16:47 30.03.2022 (обновлено: 17:11 30.03.2022)
Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу, заявил Рябков
Замглавы МИД заявил, что Россия намерена продолжить поставки энергоносителей в Европу