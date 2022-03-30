https://ria.ru/20220330/rutube-1780898221.html

Замглавы "Газпром-Медиа" назвал Rutube большим социальным лифтом

Замглавы "Газпром-Медиа" назвал Rutube большим социальным лифтом - РИА Новости, 30.03.2022

Замглавы "Газпром-Медиа" назвал Rutube большим социальным лифтом

Онлайн-сервис Rutube - большой социальный лифт, где люди могут не только разместить видео и поделиться им, но и использовать механизм монетизации внутри... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:57

2022-03-30T15:57

2022-03-30T15:57

общество

технологии

rutube

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Онлайн-сервис Rutube - большой социальный лифт, где люди могут не только разместить видео и поделиться им, но и использовать механизм монетизации внутри платформы, рассказал заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Александр Моисеев.Моисеев также подчеркнул, что Rutube является частью холдинга ГПМ."Роль Rutube, как мы себе представляли, - это большой социальный лифт. Люди могут прийти разместить своё видео, поделиться ими, сделать большое киноформатное видео, его как-то продвинуть, быть замеченными и дальше можно помимо того, что использовать механизм монетизации внутри платформы, также с этим видео двигаться дальше", - сказал Моисеев в ходе Делового форума блогеров в рамках проекта "ТопБЛОГ".По его словам, нужно понимать, что Rutube - часть большой экосистемы."То, что мы ожидали с точки зрения пользовательской базы, количество абонентов, которые должны были прийти на Rutube к концу года, мы увидели, на самом деле, несколько дней назад, несколько недель назад, и сейчас пользователи растут", - отметил Моисеев.

https://ria.ru/20220329/roskosmos-1780727708.html

https://ria.ru/20210802/kocharov-1744071718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, rutube