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Замглавы "Газпром-Медиа" назвал Rutube большим социальным лифтом - РИА Новости, 30.03.2022
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Замглавы "Газпром-Медиа" назвал Rutube большим социальным лифтом
Замглавы "Газпром-Медиа" назвал Rutube большим социальным лифтом - РИА Новости, 30.03.2022
Замглавы "Газпром-Медиа" назвал Rutube большим социальным лифтом
Онлайн-сервис Rutube - большой социальный лифт, где люди могут не только разместить видео и поделиться им, но и использовать механизм монетизации внутри... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:57
2022-03-30T15:57
общество
технологии
rutube
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Онлайн-сервис Rutube - большой социальный лифт, где люди могут не только разместить видео и поделиться им, но и использовать механизм монетизации внутри платформы, рассказал заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Александр Моисеев.Моисеев также подчеркнул, что Rutube является частью холдинга ГПМ."Роль Rutube, как мы себе представляли, - это большой социальный лифт. Люди могут прийти разместить своё видео, поделиться ими, сделать большое киноформатное видео, его как-то продвинуть, быть замеченными и дальше можно помимо того, что использовать механизм монетизации внутри платформы, также с этим видео двигаться дальше", - сказал Моисеев в ходе Делового форума блогеров в рамках проекта "ТопБЛОГ".По его словам, нужно понимать, что Rutube - часть большой экосистемы."То, что мы ожидали с точки зрения пользовательской базы, количество абонентов, которые должны были прийти на Rutube к концу года, мы увидели, на самом деле, несколько дней назад, несколько недель назад, и сейчас пользователи растут", - отметил Моисеев.
https://ria.ru/20220329/roskosmos-1780727708.html
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общество, технологии, rutube
15:57 30.03.2022
 
Замглавы "Газпром-Медиа" назвал Rutube большим социальным лифтом

Замглавы "Газпром-Медиа" Моисеев назвал Rutube большим социальным лифтом

© Фото : представлено пресс-службой RUTUBEСтенд российского видеохостинга RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Онлайн-сервис Rutube - большой социальный лифт, где люди могут не только разместить видео и поделиться им, но и использовать механизм монетизации внутри платформы, рассказал заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Александр Моисеев.
Моисеев также подчеркнул, что Rutube является частью холдинга ГПМ.
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"Роль Rutube, как мы себе представляли, - это большой социальный лифт. Люди могут прийти разместить своё видео, поделиться ими, сделать большое киноформатное видео, его как-то продвинуть, быть замеченными и дальше можно помимо того, что использовать механизм монетизации внутри платформы, также с этим видео двигаться дальше", - сказал Моисеев в ходе Делового форума блогеров в рамках проекта "ТопБЛОГ".
По его словам, нужно понимать, что Rutube - часть большой экосистемы.
"То, что мы ожидали с точки зрения пользовательской базы, количество абонентов, которые должны были прийти на Rutube к концу года, мы увидели, на самом деле, несколько дней назад, несколько недель назад, и сейчас пользователи растут", - отметил Моисеев.
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ОбществоТехнологииRutube
 
 
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