https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780834961.html

Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом

Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом - РИА Новости, 30.03.2022

Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:20

2022-03-30T12:20

2022-03-30T12:20

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дмитрий медведев

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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране."Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем", заявил Моравецкий журналистам в среду.Ранее Моравецкий рассказал, что Польша до конца года намерена полностью отказаться от российских энергоносителей.Он призвал страны ЕС последовать примеру Польши.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. Как заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отметила, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Структуры ООН и ОБСЕ не проявляют должной реакции на факты нарушения прав россиян за рубежом, в том числе дискриминации, травли детей и отчисления студентов из вузов, международная правозащитная система нуждается в перенастройке, заявил ранее РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779604036.html

https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779590242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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