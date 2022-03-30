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Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом - РИА Новости, 30.03.2022
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Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом
Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом - РИА Новости, 30.03.2022
Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:20
2022-03-30T12:20
в мире
мария захарова
дмитрий медведев
польша
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обсе
оон
валерий фадеев
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране."Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем", заявил Моравецкий журналистам в среду.Ранее Моравецкий рассказал, что Польша до конца года намерена полностью отказаться от российских энергоносителей.Он призвал страны ЕС последовать примеру Польши.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. Как заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отметила, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Структуры ООН и ОБСЕ не проявляют должной реакции на факты нарушения прав россиян за рубежом, в том числе дискриминации, травли детей и отчисления студентов из вузов, международная правозащитная система нуждается в перенастройке, заявил ранее РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
https://ria.ru/20220323/rusofobiya-1779604036.html
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в мире, мария захарова, дмитрий медведев, польша, россия, обсе, оон, валерий фадеев, матеуш моравецкий
12:20 30.03.2022
 
Премьер Польши признал, что русофобия в стране стала мейнстримом

Премьер Польши Моравецкий признал, что русофобия в стране стала мейнстримом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.
"Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем", заявил Моравецкий журналистам в среду.
Будем русских травить: волна русофобии в Европе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 12:25
"Будем русских травить": волна русофобии в ЕвропеЕвропу захлестнула волна русофобии. Из разных стран приходят сообщения о дискриминации и агрессивных действиях в отношении граждан России.
Ранее Моравецкий рассказал, что Польша до конца года намерена полностью отказаться от российских энергоносителей.
Он призвал страны ЕС последовать примеру Польши.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. Как заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отметила, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
Структуры ООН и ОБСЕ не проявляют должной реакции на факты нарушения прав россиян за рубежом, в том числе дискриминации, травли детей и отчисления студентов из вузов, международная правозащитная система нуждается в перенастройке, заявил ранее РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Это приговор западной цивилизации – Лавров о русофобии на Западе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 11:28
Лавров назвал русофобию в западных странах приговором цивилизации
 
В миреМария ЗахароваДмитрий МедведевПольшаРоссияОБСЕООНВалерий ФадеевМатеуш Моравецкий
 
 
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