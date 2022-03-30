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В Европейском суде отклонили иск RT France о приостановке действия санкций - РИА Новости, 30.03.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220330/rt-1780897784.html
В Европейском суде отклонили иск RT France о приостановке действия санкций
В Европейском суде отклонили иск RT France о приостановке действия санкций - РИА Новости, 30.03.2022
В Европейском суде отклонили иск RT France о приостановке действия санкций
Европейский суд общей юрисдикции сообщил в среду, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:54
2022-03-30T16:36
медиавойны
телеканал rt
франция
россия
в мире
rt france
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции сообщил в среду, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено вещание ряда СМИ, в том числе RT."Председатель суда отклонил иск RT France, который преследовал приостановку санкций Совета Евросоюза", - говорится в пресс-релизе суда.При этом в суде подчеркнули, что речь не идет об окончательном решении, касающемся вопроса отмены санкций Евросоюза против RT France. "Окончательный вердикт по сути данного дела будет опубликован позже", - говорится в документе.В суде также пояснили, что встали на сторону Совета ЕС в этом вопросе, так как он отстаивает "защиту государств-членов Евросоюза от кампаний по дезинформации и дестабилизации со стороны СМИ, которые подконтрольны российским руководителям".Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220330/rt-1780873685.html
https://ria.ru/20220324/sputnik-1779831201.html
https://ria.ru/20220318/rt-1778856219.html
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телеканал rt, франция, россия, в мире, rt france, евросоюз, санкции в отношении россии
15:54 30.03.2022 (обновлено: 16:36 30.03.2022)
 
В Европейском суде отклонили иск RT France о приостановке действия санкций

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск RT France о приостановке действия санкций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции сообщил в среду, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено вещание ряда СМИ, в том числе RT.
"Председатель суда отклонил иск RT France, который преследовал приостановку санкций Совета Евросоюза", - говорится в пресс-релизе суда.
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При этом в суде подчеркнули, что речь не идет об окончательном решении, касающемся вопроса отмены санкций Евросоюза против RT France. "Окончательный вердикт по сути данного дела будет опубликован позже", - говорится в документе.
В суде также пояснили, что встали на сторону Совета ЕС в этом вопросе, так как он отстаивает "защиту государств-членов Евросоюза от кампаний по дезинформации и дестабилизации со стороны СМИ, которые подконтрольны российским руководителям".
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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