https://ria.ru/20220330/rt-1780897784.html

В Европейском суде отклонили иск RT France о приостановке действия санкций

В Европейском суде отклонили иск RT France о приостановке действия санкций - РИА Новости, 30.03.2022

В Европейском суде отклонили иск RT France о приостановке действия санкций

Европейский суд общей юрисдикции сообщил в среду, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:54

2022-03-30T15:54

2022-03-30T16:36

медиавойны

телеканал rt

франция

россия

в мире

rt france

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции сообщил в среду, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено вещание ряда СМИ, в том числе RT."Председатель суда отклонил иск RT France, который преследовал приостановку санкций Совета Евросоюза", - говорится в пресс-релизе суда.При этом в суде подчеркнули, что речь не идет об окончательном решении, касающемся вопроса отмены санкций Евросоюза против RT France. "Окончательный вердикт по сути данного дела будет опубликован позже", - говорится в документе.В суде также пояснили, что встали на сторону Совета ЕС в этом вопросе, так как он отстаивает "защиту государств-членов Евросоюза от кампаний по дезинформации и дестабилизации со стороны СМИ, которые подконтрольны российским руководителям".Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220330/rt-1780873685.html

https://ria.ru/20220324/sputnik-1779831201.html

https://ria.ru/20220318/rt-1778856219.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

телеканал rt, франция, россия, в мире, rt france, евросоюз, санкции в отношении россии