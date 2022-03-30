https://ria.ru/20220330/rt-1780873685.html

Во Франции заблокировали счета нескольких сотрудников RT France

Во Франции заблокировали счета нескольких сотрудников RT France - РИА Новости, 30.03.2022

Во Франции заблокировали счета нескольких сотрудников RT France

У нескольких российских сотрудников RT во Франции заблокировали личные зарплатные счета, это самая настоящая дискриминация по национальному признаку, заявила... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:42

2022-03-30T14:42

2022-03-30T18:30

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ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости. У нескольких российских сотрудников RT во Франции заблокировали личные зарплатные счета, это самая настоящая дискриминация по национальному признаку, заявила руководитель RT France Ксения Федорова."Сразу у нескольких наших русских сотрудников во Франции банк Société Général заблокировал личные зарплатные счета. Это самая настоящая дискриминация по национальному признаку. Франция пробивает очередное дно", — написала Федорова в своем Telegram-канале.Ранее проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой своих счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку, несколько сограждан подтвердили РИА Новости, что у них проблемы с получением денег на карты.Как сообщили РИА Новости во французском банке Société Générale, финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций, как только они будут опубликованы. По словам представителя пресс-службы банка Флоранс Амфу, применение этих мер и проверка соответствия некоторых транзакций могут задержать обработку операций.

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

https://ria.ru/20220308/blokirovka-1777184640.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, телеканал rt, rt france, франция, санкции в отношении россии