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Во Франции заблокировали счета нескольких сотрудников RT France - РИА Новости, 30.03.2022
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Во Франции заблокировали счета нескольких сотрудников RT France
Во Франции заблокировали счета нескольких сотрудников RT France - РИА Новости, 30.03.2022
Во Франции заблокировали счета нескольких сотрудников RT France
У нескольких российских сотрудников RT во Франции заблокировали личные зарплатные счета, это самая настоящая дискриминация по национальному признаку, заявила... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:42
2022-03-30T18:30
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rt france
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санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости. У нескольких российских сотрудников RT во Франции заблокировали личные зарплатные счета, это самая настоящая дискриминация по национальному признаку, заявила руководитель RT France Ксения Федорова."Сразу у нескольких наших русских сотрудников во Франции банк Société Général заблокировал личные зарплатные счета. Это самая настоящая дискриминация по национальному признаку. Франция пробивает очередное дно", — написала Федорова в своем Telegram-канале.Ранее проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой своих счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку, несколько сограждан подтвердили РИА Новости, что у них проблемы с получением денег на карты.Как сообщили РИА Новости во французском банке Société Générale, финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций, как только они будут опубликованы. По словам представителя пресс-службы банка Флоранс Амфу, применение этих мер и проверка соответствия некоторых транзакций могут задержать обработку операций.
https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html
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в мире, телеканал rt, rt france, франция, санкции в отношении россии
14:42 30.03.2022 (обновлено: 18:30 30.03.2022)
 
Во Франции заблокировали счета нескольких сотрудников RT France

Руководитель RT France сообщила, что счета нескольких сотрудников компании заблокированы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT France в Париже
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Офис телеканала RT France в Париже
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ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости. У нескольких российских сотрудников RT во Франции заблокировали личные зарплатные счета, это самая настоящая дискриминация по национальному признаку, заявила руководитель RT France Ксения Федорова.
"Сразу у нескольких наших русских сотрудников во Франции банк Société Général заблокировал личные зарплатные счета. Это самая настоящая дискриминация по национальному признаку. Франция пробивает очередное дно", — написала Федорова в своем Telegram-канале.
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Ранее проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой своих счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку, несколько сограждан подтвердили РИА Новости, что у них проблемы с получением денег на карты.
Как сообщили РИА Новости во французском банке Société Générale, финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций, как только они будут опубликованы. По словам представителя пресс-службы банка Флоранс Амфу, применение этих мер и проверка соответствия некоторых транзакций могут задержать обработку операций.
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