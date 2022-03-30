https://ria.ru/20220330/rpts-1780852293.html
В Кремле негативно оценили внесение в Раду проекта о запрете работы РПЦ
В Кремле негативно оценили внесение в Раду проекта о запрете работы РПЦ - РИА Новости, 30.03.2022
В Кремле негативно оценили внесение в Раду проекта о запрете работы РПЦ
В Кремле крайне негативно оценивают внесение в Верховную раду Украины законопроекта о запрете деятельности РПЦ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:18
2022-03-30T13:18
2022-03-30T13:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
русская православная церковь
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Кремле крайне негативно оценивают внесение в Верховную раду Украины законопроекта о запрете деятельности РПЦ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Верховную раду Украины 29 марта был внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, изъятии недвижимости и иного имущества."Она крайне негативная", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова реакция Кремля на внесение в Раду законопроекта о запрете деятельности РПЦ на Украине, причем сделано это было после переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/kiva-1780817484.html
https://ria.ru/20220330/metall-1780807973.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777405729_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95737703b9c172d437a6a2a0efe7a4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, русская православная церковь, верховная рада украины, религия
В Кремле негативно оценили внесение в Раду проекта о запрете работы РПЦ
Пресс-секретарь Песков негативно оценил внесение в Раду проекта о запрете работы РПЦ