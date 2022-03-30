17:22 30.03.2022 (обновлено: 17:34 30.03.2022)
ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов
ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов России с 31 марта
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Банк России с 31 марта возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов РФ на еженедельной и ежемесячной основе, при этом документы с информацией о доле различных валют в резервах после 1 января 2022 года не будут публиковаться, сообщил регулятор.
ЦБ в начале марта сообщил, что в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по состоянию на 18 февраля.
"Для ограничения влияния санкционных рисков Банк России скорректировал формат публикации данных о международных резервах Российской Федерации и управлении активами в иностранных валютах и золоте. Начиная с 31 марта 2022 года Банк России возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов Российской Федерации на еженедельной и ежемесячной основе", - сказано в сообщении.
ЦБ РФ планирует опубликовать данные об управлении активами в иностранных валютах и золоте на 1 января 2022 года в годовом отчете Банка России за прошлый год. "Публикация обзоров деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за период с 1 января 2022 года приостанавливается", - добавил регулятор.
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