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ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов - РИА Новости, 30.03.2022
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ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов
ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов - РИА Новости, 30.03.2022
ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов
Банк России с 31 марта возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов РФ на еженедельной и ежемесячной основе, при этом документы с... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:22
2022-03-30T17:34
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
международные резервы
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Банк России с 31 марта возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов РФ на еженедельной и ежемесячной основе, при этом документы с информацией о доле различных валют в резервах после 1 января 2022 года не будут публиковаться, сообщил регулятор.ЦБ в начале марта сообщил, что в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по состоянию на 18 февраля."Для ограничения влияния санкционных рисков Банк России скорректировал формат публикации данных о международных резервах Российской Федерации и управлении активами в иностранных валютах и золоте. Начиная с 31 марта 2022 года Банк России возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов Российской Федерации на еженедельной и ежемесячной основе", - сказано в сообщении.ЦБ РФ планирует опубликовать данные об управлении активами в иностранных валютах и золоте на 1 января 2022 года в годовом отчете Банка России за прошлый год. "Публикация обзоров деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за период с 1 января 2022 года приостанавливается", - добавил регулятор.
https://ria.ru/20220330/edinitsa-1780855170.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, международные резервы
17:22 30.03.2022 (обновлено: 17:34 30.03.2022)
 
ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов

ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов России с 31 марта

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Банк России с 31 марта возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов РФ на еженедельной и ежемесячной основе, при этом документы с информацией о доле различных валют в резервах после 1 января 2022 года не будут публиковаться, сообщил регулятор.
ЦБ в начале марта сообщил, что в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по состоянию на 18 февраля.
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"Для ограничения влияния санкционных рисков Банк России скорректировал формат публикации данных о международных резервах Российской Федерации и управлении активами в иностранных валютах и золоте. Начиная с 31 марта 2022 года Банк России возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов Российской Федерации на еженедельной и ежемесячной основе", - сказано в сообщении.
ЦБ РФ планирует опубликовать данные об управлении активами в иностранных валютах и золоте на 1 января 2022 года в годовом отчете Банка России за прошлый год. "Публикация обзоров деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за период с 1 января 2022 года приостанавливается", - добавил регулятор.
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