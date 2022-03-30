https://ria.ru/20220330/rezervy-1780922592.html

ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов

ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов - РИА Новости, 30.03.2022

ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов

Банк России с 31 марта возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов РФ на еженедельной и ежемесячной основе, при этом документы с... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:22

2022-03-30T17:22

2022-03-30T17:34

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

международные резервы

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Банк России с 31 марта возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов РФ на еженедельной и ежемесячной основе, при этом документы с информацией о доле различных валют в резервах после 1 января 2022 года не будут публиковаться, сообщил регулятор.ЦБ в начале марта сообщил, что в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по состоянию на 18 февраля."Для ограничения влияния санкционных рисков Банк России скорректировал формат публикации данных о международных резервах Российской Федерации и управлении активами в иностранных валютах и золоте. Начиная с 31 марта 2022 года Банк России возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов Российской Федерации на еженедельной и ежемесячной основе", - сказано в сообщении.ЦБ РФ планирует опубликовать данные об управлении активами в иностранных валютах и золоте на 1 января 2022 года в годовом отчете Банка России за прошлый год. "Публикация обзоров деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за период с 1 января 2022 года приостанавливается", - добавил регулятор.

https://ria.ru/20220330/edinitsa-1780855170.html

https://ria.ru/20220330/import-1780880353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, международные резервы