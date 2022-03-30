https://ria.ru/20220330/repost-1780882155.html
Советника самарского губернатора лишили статуса
Советника самарского губернатора лишили статуса - РИА Новости, 30.03.2022
Советника самарского губернатора лишили статуса
Денис Кортунов лишился статуса общественного советника губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по IT-проектам, сообщили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:05
2022-03-30T15:05
2022-03-30T15:05
владимир зеленский
александр хинштейн
самарская область
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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САМАРА, 30 мар - РИА Новости. Денис Кортунов лишился статуса общественного советника губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по IT-проектам, сообщили в среду РИА Новости в администрации губернатора.Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале выложил скрин страницы Кортунова, на которой последний сделал репост интервью с Владимиром Зеленским и положительно его оценил."Сегодняшняя ситуация показала ряд людей – известных и профессиональных - с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона", - сказала собеседница агентства.Кортунов был назначен советником губернатора Самарской области по IT-проектам на общественных началах в 2017 году.Ранее Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским. Сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования.
https://ria.ru/20220325/shtraf-1779978862.html
https://ria.ru/20220326/zaprety-1780187385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, александр хинштейн, самарская область, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Советника самарского губернатора лишили статуса
Советник самарского губернатора лишился статуса после репоста интервью с Зеленским