https://ria.ru/20220330/repost-1780882155.html

Советника самарского губернатора лишили статуса

Советника самарского губернатора лишили статуса - РИА Новости, 30.03.2022

Советника самарского губернатора лишили статуса

Денис Кортунов лишился статуса общественного советника губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по IT-проектам, сообщили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:05

2022-03-30T15:05

2022-03-30T15:05

владимир зеленский

александр хинштейн

самарская область

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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САМАРА, 30 мар - РИА Новости. Денис Кортунов лишился статуса общественного советника губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по IT-проектам, сообщили в среду РИА Новости в администрации губернатора.Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале выложил скрин страницы Кортунова, на которой последний сделал репост интервью с Владимиром Зеленским и положительно его оценил."Сегодняшняя ситуация показала ряд людей – известных и профессиональных - с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона", - сказала собеседница агентства.Кортунов был назначен советником губернатора Самарской области по IT-проектам на общественных началах в 2017 году.Ранее Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским. Сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования.

https://ria.ru/20220325/shtraf-1779978862.html

https://ria.ru/20220326/zaprety-1780187385.html

самарская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, александр хинштейн, самарская область, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество