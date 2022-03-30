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Советника самарского губернатора лишили статуса - РИА Новости, 30.03.2022
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Советника самарского губернатора лишили статуса
Советника самарского губернатора лишили статуса - РИА Новости, 30.03.2022
Советника самарского губернатора лишили статуса
Денис Кортунов лишился статуса общественного советника губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по IT-проектам, сообщили в среду РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:05
2022-03-30T15:05
владимир зеленский
александр хинштейн
самарская область
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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САМАРА, 30 мар - РИА Новости. Денис Кортунов лишился статуса общественного советника губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по IT-проектам, сообщили в среду РИА Новости в администрации губернатора.Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале выложил скрин страницы Кортунова, на которой последний сделал репост интервью с Владимиром Зеленским и положительно его оценил."Сегодняшняя ситуация показала ряд людей – известных и профессиональных - с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона", - сказала собеседница агентства.Кортунов был назначен советником губернатора Самарской области по IT-проектам на общественных началах в 2017 году.Ранее Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским. Сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования.
https://ria.ru/20220325/shtraf-1779978862.html
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владимир зеленский, александр хинштейн, самарская область, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
15:05 30.03.2022
 
Советника самарского губернатора лишили статуса

Советник самарского губернатора лишился статуса после репоста интервью с Зеленским

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару. Архивное фото
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САМАРА, 30 мар - РИА Новости. Денис Кортунов лишился статуса общественного советника губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по IT-проектам, сообщили в среду РИА Новости в администрации губернатора.
Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале выложил скрин страницы Кортунова, на которой последний сделал репост интервью с Владимиром Зеленским и положительно его оценил.
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"Сегодняшняя ситуация показала ряд людей – известных и профессиональных - с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона", - сказала собеседница агентства.
Кортунов был назначен советником губернатора Самарской области по IT-проектам на общественных началах в 2017 году.
Ранее Роскомнадзор обратился к ряду СМИ и заявил о необходимости отказаться от публикации интервью с Зеленским. Сообщается, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования.
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Владимир ЗеленскийАлександр ХинштейнСамарская областьГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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