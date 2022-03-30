https://ria.ru/20220330/referendum-1780974627.html

Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет после 10 апреля

Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет после 10 апреля - РИА Новости, 30.03.2022

Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет после 10 апреля

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T21:47

2022-03-30T21:47

2022-03-30T23:10

политика

россия

южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 30 мар — РИА Новости. Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Анатолия Бибилова Дина Гассиева."После выборов точно", — сказала она, добавив, что тогда завершатся все необходимые процедуры.В соответствии с конституционным законом Южной Осетии, президент издает указ о проведении референдума, в котором определяет его дату. Голосование может быть назначено на любой выходной день в срок от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России. Он также заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для присоединения к России и организует всенародное голосование.Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008-го. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html

https://ria.ru/20220330/bibilov-1780969075.html

россия

южная осетия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, южная осетия