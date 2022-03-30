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Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет после 10 апреля - РИА Новости, 30.03.2022
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Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет после 10 апреля
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет после 10 апреля - РИА Новости, 30.03.2022
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет после 10 апреля
Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T21:47
2022-03-30T23:10
политика
россия
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 30 мар — РИА Новости. Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Анатолия Бибилова Дина Гассиева."После выборов точно", — сказала она, добавив, что тогда завершатся все необходимые процедуры.В соответствии с конституционным законом Южной Осетии, президент издает указ о проведении референдума, в котором определяет его дату. Голосование может быть назначено на любой выходной день в срок от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России. Он также заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для присоединения к России и организует всенародное голосование.Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008-го. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html
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политика, россия, южная осетия
21:47 30.03.2022 (обновлено: 23:10 30.03.2022)
 
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет после 10 апреля

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России пройдет после 10 апреля

© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Алексей Ковалев
Перейти в фотобанк
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 30 мар — РИА Новости. Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Анатолия Бибилова Дина Гассиева.
"После выборов точно", — сказала она, добавив, что тогда завершатся все необходимые процедуры.
В соответствии с конституционным законом Южной Осетии, президент издает указ о проведении референдума, в котором определяет его дату. Голосование может быть назначено на любой выходной день в срок от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.
Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России. Он также заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для присоединения к России и организует всенародное голосование.
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 19:26
В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России
Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008-го. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.
Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Все новости Южной Осетии читайте на сайте Sputnik Южная Осетия >>

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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