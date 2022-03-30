21:47 30.03.2022 (обновлено: 23:10 30.03.2022)
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет после 10 апреля
Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России пройдет после 10 апреля
© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
© Sputnik / Алексей Ковалев
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 30 мар — РИА Новости. Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России состоится после президентских выборов, которые намечены в республике на 10 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Анатолия Бибилова Дина Гассиева.
"После выборов точно", — сказала она, добавив, что тогда завершатся все необходимые процедуры.
В соответствии с конституционным законом Южной Осетии, президент издает указ о проведении референдума, в котором определяет его дату. Голосование может быть назначено на любой выходной день в срок от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.
Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России. Он также заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для присоединения к России и организует всенародное голосование.
Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008-го. Этому предшествовало вторжение грузинских войск в Южную Осетию и разрушение части ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона.
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