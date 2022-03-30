https://ria.ru/20220330/referendum-1780972338.html

В Южной Осетии оценили сроки проведения референдума о вхождении в Россию

В Южной Осетии оценили сроки проведения референдума о вхождении в Россию - РИА Новости, 30.03.2022

В Южной Осетии оценили сроки проведения референдума о вхождении в Россию

Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится в ближайшее время, передает Sputnik Осетия. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T21:22

2022-03-30T21:22

2022-03-30T22:12

россия

южная осетия

анатолий бибилов

москва

абхазия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится в ближайшее время, передает Sputnik Осетия."Референдум о вопросе присоединения Южной Осетии к России состоится в ближайшее время, (сказал) спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев", - говорится в сообщении.Ранее в среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. Позднее в тот же день в эфире программы "Соловьев LIVE" он сказал, что в республике стоит "не затягивая" организовать всенародное голосование по этому вопросу.Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20220330/referendum-1780974627.html

https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html

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южная осетия

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абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, южная осетия, анатолий бибилов, москва, абхазия