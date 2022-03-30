21:22 30.03.2022 (обновлено: 22:12 30.03.2022)
В Южной Осетии оценили сроки проведения референдума о вхождении в Россию
В Южной Осетии заявили, что референдум по присоединению к России пройдет в ближайшее время
© Sputnik / Наталья АйриянГлава парламента Южной Осетии Алан Тадтаев
© Sputnik / Наталья Айриян
Глава парламента Южной Осетии Алан Тадтаев. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится в ближайшее время, передает Sputnik Осетия.
"Референдум о вопросе присоединения Южной Осетии к России состоится в ближайшее время, (сказал) спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев", - говорится в сообщении.
Ранее в среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. Позднее в тот же день в эфире программы "Соловьев LIVE" он сказал, что в республике стоит "не затягивая" организовать всенародное голосование по этому вопросу.
Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.
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