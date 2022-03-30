https://ria.ru/20220330/realme-1780885212.html

Обзор смартфона realme 9 Pro: смартфон, в котором есть все, и даже больше

Обзор смартфона realme 9 Pro: смартфон, в котором есть все, и даже больше - РИА Новости, 30.03.2022

Обзор смартфона realme 9 Pro: смартфон, в котором есть все, и даже больше

Компания realme обновила свою знаменитую "номерную" линейку смартфонов. Центральное место в ней занимает realme 9 Pro — его предшественник разошелся гигантским... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:31

2022-03-30T15:31

2022-03-30T15:31

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания realme обновила свою знаменитую "номерную" линейку смартфонов. Центральное место в ней занимает realme 9 Pro — его предшественник разошелся гигантским тиражом по всему миру. Познакомимся с моделью в материале РИА Новости.ДизайнНа первый взгляд, realme 9 Pro выглядит чуть увеличенной копией флагмана серии Pro+. Смартфоны выполнены в фирменном дизайне, герою материала досталась и фотохромное покрытие, доступное в синем цвете — задняя панель меняет цвет с синего на красноватый за считанные секунды, если устройство находится под прямым солнечным светом или ультрафиолетовыми лучами.Корпус realme 9 Pro выполнен из пластика: плоская боковая рамка на ощупь напоминает анодированный алюминий с матовым покрытием. Задняя панель из толстого полимерного материала имеет глянцевое покрытие, с нее легко стираются отпечатки пальцев. В realme предпочитают разносить кнопки громкости и питания по разным торцам смартфона — решение удобное и эргономичное.Массивный камерный блок смартфона очень похож на тот, что есть Pro+, и если взглянуть на корпус сбоку, то создается иллюзия, что панель парит над крышкой. Вообще, realme 9 Pro несмотря на солидные размеры и массу (195 граммов) в руках ощущается изящным устройством.ДисплейЭкран Pro-версии значительно отличается от старшей модели. Во-первых, он больше — это 6,6-дюймовая матрица. Дополнительные 0,2 дюйма пригодятся многим, например, при просмотре видео. Во-вторых, в этом смартфоне realme использовали IPS-дисплей, что опять-таки придется по вкусу части пользователей, ведь эта технология подразумевает полное отсутствие мерцания.Матрица с разрешением FHD+ может похвастаться высокой частотой обновления картинки на 120 Гц. Производитель предусмотрел три режима работы — стандартный, высокий и автовыбор. В случае выбора последнего, система сама регулирует частоту от 30 до 120 Гц. Так, для YouTube экран включает максимальную плавность.Матрица радует хорошей цветопередачей — белые и серые цвета имеют естественный оттенок. Есть и ручная настройка, с помощью которой пользователь может настроить цвета под себя.Наконец, у realme 9 Pro довольно яркий (по меркам IPS) экран — на максимальной яркости он выдает более 400 нит, а в пике при использовании автоматической регулировки, превышает 500 нит. Все это помогает оставаться экрану читаемым даже под прямыми солнечными лучами.Производительность, коммуникации и программное обеспечениеНовому смартфону новая платформа — realme 9 Pro работает на процессоре Snapdragon 695 5G. Чип отличается мощными ядрами CPU и графическим процессором, модемом 5G и энергоэффективным 6-нм техпроцессом.О высоких вычислительных возможностях платформы намекают бенчмарки. В AnTuTu смартфон выдает 404 тысячи баллов — примерно столько набирает старший realme 9 Pro+ на формально более мощном MediaTek Dimensity 920. Одновременно это решение не склонно к троттлингу — несколько прогонов в Trottling Test показали, что смартфон не снижает производительность ниже 90 процентов, что отличный результат! Кроме того, смартфон оказался холодным, даже под серьезной нагрузкой поверхность корпуса не нагревается выше 39 градусов. В этом есть и заслуга конструкторов realme, которые улучшили систему охлаждения.В играх раскрывается графический ускоритель Adreno 619 — realme 9 Pro без проблем и фризов запускает любой современный тайтл. Предпочтительны средние настройки графики, но это дело индивидуальные: в "танках" можно выставить и на максимум с высоким fps, а вот тяжелый Genshin Impact лучше запускать на минимуме. Игры попроще смартфон щелкает, как орешки, в чем ему помогает фирменный лончер, оптимизирующий игровой процесс.Bз коробки realme 9 Pro работает с оболочкой Realme 3.0, основанной на базе Android 12. Визуально интерфейс остался практически без изменений, основные нововведения "под капотом". Например, боковая панель — при ее включении предлагается быстрый доступ к любимым приложениям. Есть и новые (для Android 12) функции, направленные на повышение уровня конфиденциальности данных.Осталась и фирменная функция расширения оперативной памяти из постоянной — пользователь может нарастить до 5 ГБ ОЗУ. На российском рынке доступна единственная версия realme 9 Pro, включающая 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Последнюю можно увеличить картой памяти: комбинированный лоток может вместить две nanoSIM или одну симку вместе с microSD.Смартфон может похвастаться полным набором современных коммуникаций. И даже больше — здесь нашлось место для ценного аудиоджека, а значит к realme 9 Pro можно подключить любимые проводные наушники. Пользователю приготовили поддержку всевозможных коммуникаций: от Wi-Fi ac до чипа бесконтактной оплаты NFC. Последний отлично работает с альтернативными платежными сервисами, вроде Сбер Pay.В смартфоне заявлена поддержка 5G — для среднего класса это пока редкость. И хоть в России попробовать этот стандарт связи пока сложно, но это неплохой задел на будущее, который явно добавляет очков realme 9 Pro в глазах потенциального покупателя.КамераКамерный модуль включает три сенсора — основной на 64 Мп с линзой f/1.8, сверхширокоугольный 8-Мп и макросенсор на 2 Мп. И это довольно взвешенный набор для среднего класса смартфонов, который перекрывает все задачи пользователя.Снимки на основную камеру выглядят хорошо: динамический диапазон широкий и резкость отличная. Уровень детализации фотографий более чем достаточный. Цветокоррекция, как модно в последнее время, стремится в теплые тона. При включении режима AI система создает снимки с еще более яркими цветами — некоторым пользователям такое приукрашивание действительно понравится. По умолчанию главный сенсор снимает в разрешении 16 Мп, повышенное разрешение активируется в специальном пункте камеры — в 64 Мп кадры становятся более детализированными, но исчезает возможность использования HDR.Фотографии на "ширик" выглядят довольно симпатично — автоматика подавляет искажения от оптики, шумов при хорошем освещении немного, резкости достаточно. Наконец, макросенсор для своих характеристик отлично выполняет роль камеры, для запечатления мелких деталей.Интересно, что ночной режим есть как для основного, так и сверхширокоугольного сенсора — он уравновешивает светлые и темные участки. Мелкие детали в тенях более заметны, повышается резкость и улучшается цветопередача.realme 9 Pro способен записывать ролики в максимальном качестве 1080 при 30 кадрах в секунду. Качество на уровне конкурентов, цветопередача правильная, видео приятно смотреть на экране самого смартфона.Звук, безопасность и автономностьВ realme 9 Pro использован мощный основной динамик — он обеспечивает громкий и чистый звук. В звуке есть небольшое упрощение, ведь у флагмана серии 9 Pro+ стереозвук, ведь производителю надо было как-то разводить модели в рамках серии.Сканер отпечатков пальцев в кнопке включения решение надежное и проверенное временем. Датчик realme 9 Pro срабатывает моментально, оставаясь рабочим даже с мокрым пальцем. Есть и разблокировка по лицу, основанная на 16-Мп фронтальной камере. Она срабатывает моментально, точно узнавая владельца смартфона.Аккумулятор емкостью 5000 мАч вместе с энергоэффективной платформой и оптимизированной оболочкой realme — неплохая заявка на долгое время автономной работы. realme 9 Pro способен выдавать до девяти часов свечения экрана в смешанном режиме работы, что недостижимо для многих конкурентов. Смартфон уверенно держится полтора дня без подзарядки, к вечеру первого остается 40-45 процентов емкости. И это при включенном режиме экрана 120 Гц, желающие сэкономить могут выиграть дополнительное время, если включить 60 Гц.В комплекте поставки помимо силиконового чехла и кабеля можно найти 33-ваттный блок питания. Он обеспечивает 52 процента емкости за первые полчаса зарядки, а для полного восстановления АКБ потребуется час и 20 минут.ИтогоНепростые реалии российского рынка внесли коррективы в цены многих гаджетов. К чести realme, компания сдерживает корректировку стоимости на свои смартфоны и realme 9 Pro не исключение. В России на март 2022 года его можно найти за 30 990 рублей. Это интересная цена, особенно на фоне конкурентов, которые пытаются предлагать за схожий ценник откровенно бюджетные аппараты.У realme 9 Pro масса достоинств: современная внешность, мощная платформа, россыпь коммуникаций и интерфейсов. Есть даже задел на будущее в виде поддержки 5G. Спорные моменты незначительны, особенно здесь и сейчас — realme удалось создать сбалансированный смартфон, который имеет все шансы стать бестселлером в России.

https://ria.ru/20220216/realme-1773073667.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google android, realme