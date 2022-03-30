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Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России - РИА Новости, 30.03.2022
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Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России
Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России - РИА Новости, 30.03.2022
Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России
Нидерландский банк Rabobank заявил, что прекращает деятельность в России из-за ее действий на Украине. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:05
2022-03-30T16:05
нидерланды
россия
украина
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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Нидерландский банк Rabobank заявил, что прекращает деятельность в России из-за ее действий на Украине."Rabobank и его дочерняя компания DLL начали сворачивать всю деятельность в России и скоро покинут страну. Банк не хочет заниматься бизнесом в стране с режимом, который жестоко вторгается в другую суверенную нацию", - говорится в заявлении финансового учреждения.Отмечается также, что банк намерен соблюдать антироссийские санкции и готов применять дополнительные меры, как только они будут объявлены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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нидерланды, россия, украина
16:05 30.03.2022
 
Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России

Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России из-за событий на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание посольства Нидерландов в Москве
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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Нидерландский банк Rabobank заявил, что прекращает деятельность в России из-за ее действий на Украине.
"Rabobank и его дочерняя компания DLL начали сворачивать всю деятельность в России и скоро покинут страну. Банк не хочет заниматься бизнесом в стране с режимом, который жестоко вторгается в другую суверенную нацию", - говорится в заявлении финансового учреждения.
Отмечается также, что банк намерен соблюдать антироссийские санкции и готов применять дополнительные меры, как только они будут объявлены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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