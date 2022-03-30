https://ria.ru/20220330/rabobank-1780901261.html
Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России
Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России - РИА Новости, 30.03.2022
Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России
Нидерландский банк Rabobank заявил, что прекращает деятельность в России из-за ее действий на Украине. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:05
2022-03-30T16:05
2022-03-30T16:05
нидерланды
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:253:3071:1980_1920x0_80_0_0_6fe7ed45ace1b0500a7723b6f56ee6c5.jpg
ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Нидерландский банк Rabobank заявил, что прекращает деятельность в России из-за ее действий на Украине."Rabobank и его дочерняя компания DLL начали сворачивать всю деятельность в России и скоро покинут страну. Банк не хочет заниматься бизнесом в стране с режимом, который жестоко вторгается в другую суверенную нацию", - говорится в заявлении финансового учреждения.Отмечается также, что банк намерен соблюдать антироссийские санкции и готов применять дополнительные меры, как только они будут объявлены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
нидерланды
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_13e1e87cd93550ed0617c6d7f262015a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, россия, украина
Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России
Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России из-за событий на Украине