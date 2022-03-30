https://ria.ru/20220330/pytki-1780895424.html

Москалькова назвала пытки российских военных нарушением норм морали

Москалькова назвала пытки российских военных нарушением норм морали - РИА Новости, 30.03.2022

Москалькова назвала пытки российских военных нарушением норм морали

Кадры с пытками российских военных - это не только грубейшее нарушение международного права, но и нарушение норм нравственности и морали, заявила уполномоченный РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:44

2022-03-30T15:44

2022-03-30T15:44

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Кадры с пытками российских военных - это не только грубейшее нарушение международного права, но и нарушение норм нравственности и морали, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова."Я обратилась к экспертам, но, к сожалению, оно (факт пыток - ред.) подтвердилось. И это является не только крупнейшим нарушением международных норм права, но и нарушением норм нравственности и морали, если она вообще существует. Вот эти кадры, наверное, как ничто другое подтверждают, что меры по уничтожению фашизма, нацизма именно этим были обусловлены", - сказала Москалькова в эфире радио Sputnik.Она подчеркнула, что если человек попадает в плен, то он не может подвергаться пыткам и насилию - это подтвердило всё мировое сообщество ещё в 1920-е годы.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила протест в ходе переговоров с Украиной в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными военными. Украинцы, по его словам, обещали принять самые жесткие меры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/mkkk-1780809621.html

https://ria.ru/20220327/pytki-1780352138.html

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Ольга Маркова

владимир мединский, владимир путин, харьковская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире, татьяна москалькова