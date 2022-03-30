https://ria.ru/20220330/putin-1780862246.html
Путин встретится с главой Ингушетии Калиматовым
Путин встретится с главой Ингушетии Калиматовым - РИА Новости, 30.03.2022
Путин встретится с главой Ингушетии Калиматовым
Президент России Владимир Путин в среду пообщается с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым и проведет несколько международных телефонных переговоров,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:56
2022-03-30T13:56
2022-03-30T13:56
владимир путин
политика
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду пообщается с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым и проведет несколько международных телефонных переговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле, он примет главу Ингушетии Калиматова, состоится с ним разговор по региональным делам. Президент регулярно продолжает общение с главами регионов. И далее во второй половине дня будет несколько международных телефонных разговоров", - сказал он.
https://ria.ru/20220330/soveschanie-1780849003.html
республика ингушетия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Путин встретится с главой Ингушетии Калиматовым
Президент Путин встретится с главой Ингушетии Калиматовым и проведет телефонные переговоры
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду пообщается с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым и проведет несколько международных телефонных переговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле, он примет главу Ингушетии Калиматова, состоится с ним разговор по региональным делам. Президент регулярно продолжает общение с главами регионов. И далее во второй половине дня будет несколько международных телефонных разговоров", - сказал он.