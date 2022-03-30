https://ria.ru/20220330/putin-1780862246.html

Путин встретится с главой Ингушетии Калиматовым

Путин встретится с главой Ингушетии Калиматовым - РИА Новости, 30.03.2022

Путин встретится с главой Ингушетии Калиматовым

Президент России Владимир Путин в среду пообщается с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым и проведет несколько международных телефонных переговоров,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:56

2022-03-30T13:56

2022-03-30T13:56

владимир путин

политика

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду пообщается с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым и проведет несколько международных телефонных переговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле, он примет главу Ингушетии Калиматова, состоится с ним разговор по региональным делам. Президент регулярно продолжает общение с главами регионов. И далее во второй половине дня будет несколько международных телефонных разговоров", - сказал он.

https://ria.ru/20220330/soveschanie-1780849003.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов