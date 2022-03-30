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Аксенов предложил запретить в России Православную церковь Украины - РИА Новости, 30.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220330/ptsu-1780909841.html
Аксенов предложил запретить в России Православную церковь Украины
Аксенов предложил запретить в России Православную церковь Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Аксенов предложил запретить в России Православную церковь Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить на территории России Православную церковь Украины, назвав ее раскольнической структурой. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:33
2022-03-30T16:50
религия
православная церковь украины (пцу)
общество
украинская православная церковь
украина
московский патриархат
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить на территории России Православную церковь Украины, назвав ее раскольнической структурой.Ранее в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния."Поручил разработать проект федерального закона о запрете раскольничьей структуры - так называемой православной церкви Украины", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Православная церковь Украины - поместная православная церковь на территории Украины, созданная в противовес канонической Украинской православной церкви. Провозглашена 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве. Статус автокефальной церкви получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата, который предоставил ей томос и включил в свой диптих. Это решение не признано Московским патриархатом и Украинской православной церковью.
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православная церковь украины (пцу), общество, украинская православная церковь, украина, московский патриархат, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)
16:33 30.03.2022 (обновлено: 16:50 30.03.2022)
 
Аксенов предложил запретить в России Православную церковь Украины

Глава Крыма Аксенов назвал Православную церковь Украины раскольнической структурой

© Фото : пресс-служба Киевской Метрополии ПЦУ"Собор" ПЦУ в Киеве 15 декабря 2020 года
Собор ПЦУ в Киеве 15 декабря 2020 года - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : пресс-служба Киевской Метрополии ПЦУ
"Собор" ПЦУ в Киеве 15 декабря 2020 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить на территории России Православную церковь Украины, назвав ее раскольнической структурой.
Ранее в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
"Поручил разработать проект федерального закона о запрете раскольничьей структуры - так называемой православной церкви Украины", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Православная церковь Украины - поместная православная церковь на территории Украины, созданная в противовес канонической Украинской православной церкви. Провозглашена 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве. Статус автокефальной церкви получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата, который предоставил ей томос и включил в свой диптих. Это решение не признано Московским патриархатом и Украинской православной церковью.
Киев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 00:33Религия
Ликвидация УПЦ спровоцирует новый виток кризиса на Украине, заявили в РПЦ
 
РелигияПравославная церковь Украины (ПЦУ)ОбществоУкраинская православная церковьУкраинаМосковский ПатриархатРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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