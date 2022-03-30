https://ria.ru/20220330/ptsu-1780909841.html

Аксенов предложил запретить в России Православную церковь Украины

Аксенов предложил запретить в России Православную церковь Украины - РИА Новости, 30.03.2022

Аксенов предложил запретить в России Православную церковь Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить на территории России Православную церковь Украины, назвав ее раскольнической структурой. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:33

2022-03-30T16:33

2022-03-30T16:50

религия

православная церковь украины (пцу)

общество

украинская православная церковь

украина

московский патриархат

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить на территории России Православную церковь Украины, назвав ее раскольнической структурой.Ранее в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что принятие Верховной радой Украины законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния."Поручил разработать проект федерального закона о запрете раскольничьей структуры - так называемой православной церкви Украины", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Православная церковь Украины - поместная православная церковь на территории Украины, созданная в противовес канонической Украинской православной церкви. Провозглашена 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве. Статус автокефальной церкви получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата, который предоставил ей томос и включил в свой диптих. Это решение не признано Московским патриархатом и Украинской православной церковью.

https://ria.ru/20220330/upts-1780776778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

православная церковь украины (пцу), общество, украинская православная церковь, украина, московский патриархат, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)