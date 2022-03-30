https://ria.ru/20220330/protesty-1780981113.html
Во Франции таксисты митингуют из-за роста цен на топливо
Во Франции таксисты митингуют из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 30.03.2022
Во Франции таксисты митингуют из-за роста цен на топливо
Несколько сотен таксистов из столичного региона и соседних департаментов собрались перед зданием Министерства экономики и финансов в Париже, протестуя из-за... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T23:33
2022-03-30T23:33
2022-03-30T23:43
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ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости. Несколько сотен таксистов из столичного региона и соседних департаментов собрались перед зданием Министерства экономики и финансов в Париже, протестуя из-за роста цен на топливо, сообщает агентство Франс Пресс.Акция организована по призыву Национальной федерации такси и профсоюза "Объединенные арендаторы такси". Ее участники требовали, в частности, вернуть НДС на топливо на уровне 5,5 процента (сейчас — 10 процентов), ввести плавающий налог на внутреннее потребление энергоносителей и помочь с переходом на электромобили."Раньше я каждый день тратил на бензин 20 евро, теперь я трачу 35, это на 450 евро в месяц больше", — заявил представитель профсоюза Паскаль Шаллита.Акции таксистов состоялась также в Нанте и Бордо.Цены на топливо во Франции стремительно росли с начала года, а на прошлой неделе достигли исторического максимума: дизельное топливо подорожало до 2,1165 евро за литр, бензин SP95 — до 1,9670 евро, а Super SP95 — до 2,0042 евро.После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и их союзники усилили санкционное давление на Россию. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на бензин и продукты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
23:33 30.03.2022 (обновлено: 23:43 30.03.2022)
Во Франции таксисты митингуют из-за роста цен на топливо
Франс Пресс: таксисты митингуют во Франции из-за роста цен на топливо
ПАРИЖ, 30 мар — РИА Новости.
Несколько сотен таксистов из столичного региона и соседних департаментов собрались перед зданием Министерства экономики и финансов в Париже, протестуя из-за роста цен на топливо, сообщает агентство Франс Пресс
.
Акция организована по призыву Национальной федерации такси и профсоюза "Объединенные арендаторы такси". Ее участники требовали, в частности, вернуть НДС на топливо на уровне 5,5 процента (сейчас — 10 процентов), ввести плавающий налог на внутреннее потребление энергоносителей и помочь с переходом на электромобили.
"Раньше я каждый день тратил на бензин 20 евро, теперь я трачу 35, это на 450 евро в месяц больше", — заявил представитель профсоюза Паскаль Шаллита.
Акции таксистов состоялась также в Нанте
и Бордо
.
Цены на топливо во Франции стремительно росли с начала года, а на прошлой неделе достигли исторического максимума: дизельное топливо подорожало до 2,1165 евро за литр, бензин SP95 — до 1,9670 евро, а Super SP95 — до 2,0042 евро.
После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины США
и их союзники усилили санкционное давление на Россию. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на бензин и продукты.