https://ria.ru/20220330/proezd-1780862372.html

В Москве не планируют повышать стоимость проезда из-за санкций

В Москве не планируют повышать стоимость проезда из-за санкций - РИА Новости, 30.03.2022

В Москве не планируют повышать стоимость проезда из-за санкций

Власти Москвы не планируют повышать стоимость проезда на городском общественном транспорте из-за санкций, плановая индексация проводится раз в год, на данный... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:57

2022-03-30T13:57

2022-03-30T14:12

санкции в отношении россии

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

московский метрополитен

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти Москвы не планируют повышать стоимость проезда на городском общественном транспорте из-за санкций, плановая индексация проводится раз в год, на данный момент речи о повышении тарифов не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта."Мы не планируем повышать стоимость проезда. Обычно индексация проводится раз в год. На данный момент речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит", - сообщили в пресс-службе.Решение об изменении тарифов на транспорт в Москве традиционно объявляют в декабре. В 2022 году тарифы на городской транспорт изменились со 2 января, некоторые абонементы подорожали, некоторые остались на прежнем уровне. Так, стоимость разовой поездки по билету "Единый" выросла на 1 рубль, по "Тройке" - на 4 рубля. При этом, не изменилась стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

https://ria.ru/20220323/troyka-1779569742.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен