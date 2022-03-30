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В Москве не планируют повышать стоимость проезда из-за санкций - РИА Новости, 30.03.2022
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В Москве не планируют повышать стоимость проезда из-за санкций
В Москве не планируют повышать стоимость проезда из-за санкций - РИА Новости, 30.03.2022
В Москве не планируют повышать стоимость проезда из-за санкций
Власти Москвы не планируют повышать стоимость проезда на городском общественном транспорте из-за санкций, плановая индексация проводится раз в год, на данный... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:57
2022-03-30T14:12
санкции в отношении россии
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти Москвы не планируют повышать стоимость проезда на городском общественном транспорте из-за санкций, плановая индексация проводится раз в год, на данный момент речи о повышении тарифов не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта."Мы не планируем повышать стоимость проезда. Обычно индексация проводится раз в год. На данный момент речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит", - сообщили в пресс-службе.Решение об изменении тарифов на транспорт в Москве традиционно объявляют в декабре. В 2022 году тарифы на городской транспорт изменились со 2 января, некоторые абонементы подорожали, некоторые остались на прежнем уровне. Так, стоимость разовой поездки по билету "Единый" выросла на 1 рубль, по "Тройке" - на 4 рубля. При этом, не изменилась стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.
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санкции в отношении россии, общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен
13:57 30.03.2022 (обновлено: 14:12 30.03.2022)
 
В Москве не планируют повышать стоимость проезда из-за санкций

В Москве не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте из-за санкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд у станции метро "Боровицкая" в Москве
Стенд у станции метро Боровицкая в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд у станции метро "Боровицкая" в Москве
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Власти Москвы не планируют повышать стоимость проезда на городском общественном транспорте из-за санкций, плановая индексация проводится раз в год, на данный момент речи о повышении тарифов не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Мы не планируем повышать стоимость проезда. Обычно индексация проводится раз в год. На данный момент речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит", - сообщили в пресс-службе.
Решение об изменении тарифов на транспорт в Москве традиционно объявляют в декабре. В 2022 году тарифы на городской транспорт изменились со 2 января, некоторые абонементы подорожали, некоторые остались на прежнем уровне. Так, стоимость разовой поездки по билету "Единый" выросла на 1 рубль, по "Тройке" - на 4 рубля. При этом, не изменилась стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.
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Санкции в отношении РоссииОбществоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Московский метрополитен
 
 
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