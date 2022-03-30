https://ria.ru/20220330/problemy-1780883885.html

В Германии возникли проблемы из-за отключения от SWIFT российских банков

В Германии возникли проблемы из-за отключения от SWIFT российских банков - РИА Новости, 30.03.2022

В Германии возникли проблемы из-за отключения от SWIFT российских банков

Три четверти немецких компаний в Восточной Европе заявили о проблемах в связи с отключением от SWIFT ряда российских банков, заявили в Восточном комитете... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:11

2022-03-30T15:11

2022-03-30T15:11

экономика

украина

белоруссия

россия

swift

германия

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БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости. Три четверти немецких компаний в Восточной Европе заявили о проблемах в связи с отключением от SWIFT ряда российских банков, заявили в Восточном комитете немецкой экономики (OA) – ассоциации, которая объединяет фирмы из ФРГ в регионе, а также на постсоветском пространстве.По их заявлению, события на Украине и связанные с этим санкции и "контрсанкции создают экзистенциальные проблемы для многих немецких компаний, работающих в Восточной Европе". "Об этом свидетельствует текущий опрос Восточного комитета немецкого бизнеса, в котором приняли участие почти 130 компаний. Более половины из них работают в России, а также в Украине и Беларуси. Наиболее серьезным экономическим последствием является ограничение платежных операций, например, в результате исключения из системы SWIFT ряда российских банков. Три четверти опрошенных сообщают о серьезных проблемах здесь. Далее следуют сложности в логистике и цепочках поставок, а также проблемы, вызванные девальвацией рубля", - говорится в пресс-релизе OA, который поступил в РИА Новости.В частности, 73% фирм видят самой большой проблемой в настоящее время ограничения платежных операций, за которыми следуют трудности с логистикой (55%) и девальвация рубля (50%). Лишь 28% опрошенных не считают себя затронутыми ограничительными мерами. Опрос был проведен с 11 по 25 марта, в нем приняли участие 127 компаний.Как сообщает Восточный комитет немецкой экономики, компании из ФРГ инвестировали 25 миллиардов евро напрямую в Россию, еще 3,5 миллиарда евро - в Украину. До 24 февраля торговый оборот Германии с Россией, Белоруссией и Украиной составлял почти 70 миллиардов евро в год.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780782457.html

https://ria.ru/20220330/krizis-1780776417.html

украина

белоруссия

россия

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, белоруссия, россия, swift, германия