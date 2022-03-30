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Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создает проблемы по всему миру - РИА Новости, 30.03.2022
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Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создает проблемы по всему миру
Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создает проблемы по всему миру - РИА Новости, 30.03.2022
Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создает проблемы по всему миру
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создает проблемы с продовольствием и энергоносителями. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T04:27
2022-03-30T04:27
россия
сша
оон
евросоюз
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создает проблемы с продовольствием и энергоносителями."Это создает проблемы по всему миру", - заявил Блинкен в интервью телеканалу Medi 1. Текст интервью распространила пресс-служба госдепа.По словам Блинкена, происходящее вокруг Украины особенно влияет на ситуацию с пшеницей. "Цены на энергоносители – еще одна проблема", - заявил он.Госсекретарь добавил, что Европе нужна диверсификация источников энергии. "Европа очень сосредоточена на идее, что сейчас нужно диверсифицировать поставки российского газа и нефти", - сказал он, подчеркнув, что энергоносители используются Россией "как инструмент политики".Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз ранее заявила, что власти США уже видят "некоторое влияние" санкций на цены на горючее в США, где отказались от закупок нефти и нефтепродуктов в России.Во всем мире наблюдается ускорение инфляции, вызванное сбоями в цепочках производственных поставок после пандемии, увеличением спроса на некоторые сырьевые товары, а также стремительный рост цен на газ и нефть. Так, по итогам февраля годовая инфляция в США ускорилась до 7,9%, что стало максимумом с 1982 года, в еврозоне также наблюдается рекордный рост цен.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://ria.ru/20220330/krizis-1780776417.html
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россия, сша, оон, евросоюз, в мире, украина
04:27 30.03.2022
 
Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создает проблемы по всему миру

Госсекретарь США Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создает глобальные проблемы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины создает проблемы с продовольствием и энергоносителями.
"Это создает проблемы по всему миру", - заявил Блинкен в интервью телеканалу Medi 1. Текст интервью распространила пресс-служба госдепа.
По словам Блинкена, происходящее вокруг Украины особенно влияет на ситуацию с пшеницей. "Цены на энергоносители – еще одна проблема", - заявил он.
Госсекретарь добавил, что Европе нужна диверсификация источников энергии. "Европа очень сосредоточена на идее, что сейчас нужно диверсифицировать поставки российского газа и нефти", - сказал он, подчеркнув, что энергоносители используются Россией "как инструмент политики".
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Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что события на Украине могут привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
Глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз ранее заявила, что власти США уже видят "некоторое влияние" санкций на цены на горючее в США, где отказались от закупок нефти и нефтепродуктов в России.
Во всем мире наблюдается ускорение инфляции, вызванное сбоями в цепочках производственных поставок после пандемии, увеличением спроса на некоторые сырьевые товары, а также стремительный рост цен на газ и нефть. Так, по итогам февраля годовая инфляция в США ускорилась до 7,9%, что стало максимумом с 1982 года, в еврозоне также наблюдается рекордный рост цен.
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03:46
Зампостпреда Китая при ООН: санкции нанесли удар по глобальным рынкам
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
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