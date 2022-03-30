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Бывший американский чиновник: Вашингтон продолжит создавать проблемы России - РИА Новости, 30.03.2022
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Бывший американский чиновник: Вашингтон продолжит создавать проблемы России
Бывший американский чиновник: Вашингтон продолжит создавать проблемы России - РИА Новости, 30.03.2022
Бывший американский чиновник: Вашингтон продолжит создавать проблемы России
США продолжат оставаться проблемой России и после урегулирования ситуации на Украине, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Робертс. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T02:20
2022-03-30T05:17
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США продолжат оставаться проблемой России и после урегулирования ситуации на Украине, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Робертс.Как считает бывший чиновник, с ситуацией вокруг Украины нужно разбираться сейчас, и не ждать, когда она вновь проявит себя. "Россия не должна подписывать соглашений, если в них не будет признания Украиной того, что Крым и Донбасс — не часть Украины", — отметил Робертс.Он добавил, что России в работе с Украиной предстоит решить, доверять ли Киеву, отказавшемуся от реализации минских соглашений. "Были гаранты "минских соглашений", они ничего не сделали. Зачем вновь повторять ошибку?" - заметил собеседник агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, сша
02:20 30.03.2022 (обновлено: 05:17 30.03.2022)
 
Бывший американский чиновник: Вашингтон продолжит создавать проблемы России

Экс-чиновник США Робертс: Вашингтон останется проблемой России и после договора с Украиной

© AP Photo / Jose Luis MaganaСША
США - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
США
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США продолжат оставаться проблемой России и после урегулирования ситуации на Украине, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Робертс.
"Неясно, позволит ли Вашингтон своей марионетке Зеленскому подписать соглашение или придерживаться его после подписания. Вашингтон продолжит создавать проблемы России", - сказал Робертс.
Как считает бывший чиновник, с ситуацией вокруг Украины нужно разбираться сейчас, и не ждать, когда она вновь проявит себя. "Россия не должна подписывать соглашений, если в них не будет признания Украиной того, что Крым и Донбасс — не часть Украины", — отметил Робертс.
Он добавил, что России в работе с Украиной предстоит решить, доверять ли Киеву, отказавшемуся от реализации минских соглашений. "Были гаранты "минских соглашений", они ничего не сделали. Зачем вновь повторять ошибку?" - заметил собеседник агентства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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