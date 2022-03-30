Рейтинг@Mail.ru
На Украине оценили потери из-за проблем с экспортом сельхозпродукции - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/poteri-1780898747.html
На Украине оценили потери из-за проблем с экспортом сельхозпродукции
На Украине оценили потери из-за проблем с экспортом сельхозпродукции - РИА Новости, 30.03.2022
На Украине оценили потери из-за проблем с экспортом сельхозпродукции
Украина на фоне спецоперации РФ в стране ежемесячно теряет 1,5 миллиарда долларов из-за проблем с экспортом сельхозпродукции, сообщили в среду в министерстве... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:58
2022-03-30T15:58
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украина на фоне спецоперации РФ в стране ежемесячно теряет 1,5 миллиарда долларов из-за проблем с экспортом сельхозпродукции, сообщили в среду в министерстве аграрной политики и продовольствия страны.Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции. В 2021 году она экспортировала зерновых культур более, чем на 12 миллиардов долларов."Мы имеем десятки миллионов тонн сельхоз продукции, предусмотренной на экспорт, но сейчас есть проблемы с ее поставкой", - говорится в сообщении.По информации министерства, после начавшейся в конце февраля спецоперации РФ на Украине работа портов, через которые в основном шел экспорт, ограничена. В результате Украина, по словам министра, "теряет ежемесячно 1,5 миллиарда долларов, у европейских стран образуется продовольственный кризис, а у африканских – усиливается голод".Для обеспечения собственных потребностей в продовольствии у Украины есть запас товаров минимум на два года, отметили в минагрополитики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780845644.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
15:58 30.03.2022
 
На Украине оценили потери из-за проблем с экспортом сельхозпродукции

Украина теряет 1,5 миллиарда долларов в месяц из-за проблем с экспортом сельхозпродукции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украина на фоне спецоперации РФ в стране ежемесячно теряет 1,5 миллиарда долларов из-за проблем с экспортом сельхозпродукции, сообщили в среду в министерстве аграрной политики и продовольствия страны.
Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции. В 2021 году она экспортировала зерновых культур более, чем на 12 миллиардов долларов.
"Мы имеем десятки миллионов тонн сельхоз продукции, предусмотренной на экспорт, но сейчас есть проблемы с ее поставкой", - говорится в сообщении.
По информации министерства, после начавшейся в конце февраля спецоперации РФ на Украине работа портов, через которые в основном шел экспорт, ограничена. В результате Украина, по словам министра, "теряет ежемесячно 1,5 миллиарда долларов, у европейских стран образуется продовольственный кризис, а у африканских – усиливается голод".
Украинский солдат в городе Светлодарск под Донецком - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 08:00
"Они все здесь полягут". Что ждет украинскую армию в Донбассе
Для обеспечения собственных потребностей в продовольствии у Украины есть запас товаров минимум на два года, отметили в минагрополитики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Могилы во дворе жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:44
"Хороним людей во дворах": что происходит в Мариуполе
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала