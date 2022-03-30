https://ria.ru/20220330/poteri-1780898747.html

На Украине оценили потери из-за проблем с экспортом сельхозпродукции

На Украине оценили потери из-за проблем с экспортом сельхозпродукции - РИА Новости, 30.03.2022

На Украине оценили потери из-за проблем с экспортом сельхозпродукции

Украина на фоне спецоперации РФ в стране ежемесячно теряет 1,5 миллиарда долларов из-за проблем с экспортом сельхозпродукции, сообщили в среду в министерстве... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:58

2022-03-30T15:58

2022-03-30T15:58

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украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украина на фоне спецоперации РФ в стране ежемесячно теряет 1,5 миллиарда долларов из-за проблем с экспортом сельхозпродукции, сообщили в среду в министерстве аграрной политики и продовольствия страны.Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции. В 2021 году она экспортировала зерновых культур более, чем на 12 миллиардов долларов."Мы имеем десятки миллионов тонн сельхоз продукции, предусмотренной на экспорт, но сейчас есть проблемы с ее поставкой", - говорится в сообщении.По информации министерства, после начавшейся в конце февраля спецоперации РФ на Украине работа портов, через которые в основном шел экспорт, ограничена. В результате Украина, по словам министра, "теряет ежемесячно 1,5 миллиарда долларов, у европейских стран образуется продовольственный кризис, а у африканских – усиливается голод".Для обеспечения собственных потребностей в продовольствии у Украины есть запас товаров минимум на два года, отметили в минагрополитики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина