https://ria.ru/20220330/pomosch-1780926346.html

Общероссийский народный фронт передал приютам ЛНР корма для животных

Общероссийский народный фронт передал приютам ЛНР корма для животных - РИА Новости, 30.03.2022

Общероссийский народный фронт передал приютам ЛНР корма для животных

Около полутонны кормов для кошек и собак, собранных в рамках акции "Мы вместе" в Краснодарском крае, передал Общероссийский народный Фронт приютам для животных... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:30

2022-03-30T17:30

2022-03-30T17:32

обострение ситуации в днр и лнр

общество

краснодарский край

луганск

общероссийский народный фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777726209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11567f60de28023885eeccb7e4833216.jpg

ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Около полутонны кормов для кошек и собак, собранных в рамках акции "Мы вместе" в Краснодарском крае, передал Общероссийский народный Фронт приютам для животных Луганской народной республики, рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Варяница."Мы приезжали на прошлой неделе, мы приезжали ранее. Кроме продуктов питания для социально-незащищённых групп населения, инвалидных колясок, костылей, мы также привезли корм для братьев наших меньших. Мы решили, что не можем быть в стороне, потому что на прошлой неделе к нам поступил запрос о том, что не совсем хватает кормов. Мы кинули клич для неравнодушных людей - участников акции "Мы вместе", и ребята из Краснодарского края оперативно собрали его нам", - рассказал Варяница.Представитель движения сообщил, что в приюты Луганска передается более 450 килограмм кормов для кошек и собак, кроме того, корма для животных привезли для одного из луганских питомников."Мы сейчас находимся в приюте, где мы передаём 400 килограмм корма для собак, 50 килограмм корма для кошек, эти приюты здесь между собой контактируют. Они нам сказали, что сейчас распределят этот груз между другими приютами. Братьев наших меньших мы сегодня не обошли стороной, хотим, чтобы все были сыты", - сказал Варяница.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780916820.html

https://ria.ru/20220329/pomosch-1780674667.html

краснодарский край

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, краснодарский край, луганск, общероссийский народный фронт