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Общероссийский народный фронт передал приютам ЛНР корма для животных - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/pomosch-1780926346.html
Общероссийский народный фронт передал приютам ЛНР корма для животных
Общероссийский народный фронт передал приютам ЛНР корма для животных - РИА Новости, 30.03.2022
Общероссийский народный фронт передал приютам ЛНР корма для животных
Около полутонны кормов для кошек и собак, собранных в рамках акции "Мы вместе" в Краснодарском крае, передал Общероссийский народный Фронт приютам для животных... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:30
2022-03-30T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
общество
краснодарский край
луганск
общероссийский народный фронт
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Около полутонны кормов для кошек и собак, собранных в рамках акции "Мы вместе" в Краснодарском крае, передал Общероссийский народный Фронт приютам для животных Луганской народной республики, рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Варяница."Мы приезжали на прошлой неделе, мы приезжали ранее. Кроме продуктов питания для социально-незащищённых групп населения, инвалидных колясок, костылей, мы также привезли корм для братьев наших меньших. Мы решили, что не можем быть в стороне, потому что на прошлой неделе к нам поступил запрос о том, что не совсем хватает кормов. Мы кинули клич для неравнодушных людей - участников акции "Мы вместе", и ребята из Краснодарского края оперативно собрали его нам", - рассказал Варяница.Представитель движения сообщил, что в приюты Луганска передается более 450 килограмм кормов для кошек и собак, кроме того, корма для животных привезли для одного из луганских питомников."Мы сейчас находимся в приюте, где мы передаём 400 килограмм корма для собак, 50 килограмм корма для кошек, эти приюты здесь между собой контактируют. Они нам сказали, что сейчас распределят этот груз между другими приютами. Братьев наших меньших мы сегодня не обошли стороной, хотим, чтобы все были сыты", - сказал Варяница.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780916820.html
https://ria.ru/20220329/pomosch-1780674667.html
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общество, краснодарский край, луганск, общероссийский народный фронт
17:30 30.03.2022 (обновлено: 17:32 30.03.2022)
 
Общероссийский народный фронт передал приютам ЛНР корма для животных

Общероссийский народный фронт передал приютам ЛНР около полутонны кормов для животных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной Милиции ДНР на улице села Новотроицкое Волновахского района
Бойцы Народной Милиции ДНР на улице села Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной Милиции ДНР на улице села Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Около полутонны кормов для кошек и собак, собранных в рамках акции "Мы вместе" в Краснодарском крае, передал Общероссийский народный Фронт приютам для животных Луганской народной республики, рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Варяница.
"Мы приезжали на прошлой неделе, мы приезжали ранее. Кроме продуктов питания для социально-незащищённых групп населения, инвалидных колясок, костылей, мы также привезли корм для братьев наших меньших. Мы решили, что не можем быть в стороне, потому что на прошлой неделе к нам поступил запрос о том, что не совсем хватает кормов. Мы кинули клич для неравнодушных людей - участников акции "Мы вместе", и ребята из Краснодарского края оперативно собрали его нам", - рассказал Варяница.
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Представитель движения сообщил, что в приюты Луганска передается более 450 килограмм кормов для кошек и собак, кроме того, корма для животных привезли для одного из луганских питомников.
"Мы сейчас находимся в приюте, где мы передаём 400 килограмм корма для собак, 50 килограмм корма для кошек, эти приюты здесь между собой контактируют. Они нам сказали, что сейчас распределят этот груз между другими приютами. Братьев наших меньших мы сегодня не обошли стороной, хотим, чтобы все были сыты", - сказал Варяница.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоКраснодарский крайЛуганскОбщероссийский народный фронт
 
 
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