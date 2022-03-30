15:42 30.03.2022 (обновлено: 15:45 30.03.2022)
РПЦ отправила на Украину более ста тонн гумпомощи
РПЦ направила помощь в Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также в ДНР и ЛНР
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 100 тонн гуманитарной помощи Русская православная церковь направила на Украину в Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также в ДНР и ЛНР, сообщается на сайте синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.
"Более 100 тонн гуманитарной помощи – продукты, воду, средства гигиены, вещи первой необходимости – представители Русской православной церкви направили в Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области, также значительную часть помощи священники, сестры милосердия и православные добровольцы привозят в государственные и церковные пункты временного размещения, развернутые на территории России", - сообщается на сайте синодального отдела.
"Мы помогаем и на территории России, и в зоне конфликта. Прежде всего, стараемся найти пути передачи помощи в самые пострадавшие районы, где у людей совсем ничего нет. Прямо сейчас формируем новые партии помощи в Харьковскую область, в Мариуполь, в Мелитополь, в Донецк. В усиленном режиме организован сбор гуманитарной помощи в приграничных епархиях. Собранная на сегодня сумма, мы надеемся, достаточно скоро увеличится. Из епархий продолжают поступать пожертвования, собранные в российских храмах по благословению святейшего патриарха Кирилла. Очень многие помогают, хотят помочь, и мы надеемся, что объем помощи будет увеличиваться", — приводятся на сайте слова председателя епископа Верейского Пантелеимона (Шатова).
Свыше 60 тонн гуманитарной помощи Белгородская епархия направила мирным жителям в Харьковскую область, более 20 тонн церковь передала пострадавшим в Луганскую область. Помощь оказывается частным лицам, медицинским учреждениям и интернатам. В ближайших планах - передача крупной партии гуманитарной помощи в Донецк и Мариуполь, несколько машин с продуктами, средствами гигиены направила Симферопольская епархия при поддержке Синодального отдела по благотворительности в Мелитополь.
Как сообщается на сайте синодального отдела, начали поступать средства, которые собирались по благословению патриарха Кирилла во всех российских храмах и монастырях 6, 13 и 20 марта для помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта.
C февраля церковь организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне военного конфликта на Украине. В общей сложности РПЦ передала свыше 220 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта. Священники, сестры милосердия и добровольцы в 44 епархиях РПЦ помогают более 23 тысячам беженцев, проживающих в пунктах временного размещения.