https://ria.ru/20220330/pomosch-1780795205.html

Тюменская область отправила партию гумпомощи жителям Донбасса

Тюменская область отправила партию гумпомощи жителям Донбасса - РИА Новости, 30.03.2022

Тюменская область отправила партию гумпомощи жителям Донбасса

Тюменская область отправила шестую партию гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса, в этот раз большегруз направился в Крым, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:07

2022-03-30T09:07

2022-03-30T09:07

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

тюменская область

луганск

единая россия

общество

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ТЮМЕНЬ, 30 мар - РИА Новости. Тюменская область отправила шестую партию гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса, в этот раз большегруз направился в Крым, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецка и Луганска организован в Тюменской области с 20 февраля. Формирование партий для отправки проходит при участии регионального отделения "Единой России". Продукты питания, предметы первой необходимости для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик передают жители региона, предприятия и трудовые коллективы."Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются регулярно. В них все, что требуется людям: продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника, одежда, медикаменты, стройматериалы, детские книги и игрушки. К процессу сбора подключается все больше предприятий, общественных организаций, жителей региона. Важно продолжать помогать тем, кто потерял свои дома и испытывает большие трудности", — подчеркнул секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.Отмечается, что регион отправил для жителей ДНР и ЛНР 120 тонн груза, при формировании новой партии груз рассортирован по отдельным продуктовым пакетам и наборам со средствами гигиены, чтобы облегчить работу волонтеров в распределительных центрах.

https://ria.ru/20220329/mariupol-1780649200.html

донецкая народная республика

тюменская область

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, тюменская область, луганск, единая россия, общество