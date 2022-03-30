Тюменская область отправила партию гумпомощи жителям Донбасса
Тюменская область отправила шестую партию гумпомощи жителям Донбасса
Погрузка гуманитарной помощи. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 30 мар - РИА Новости. Тюменская область отправила шестую партию гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса, в этот раз большегруз направился в Крым, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецка и Луганска организован в Тюменской области с 20 февраля. Формирование партий для отправки проходит при участии регионального отделения "Единой России". Продукты питания, предметы первой необходимости для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик передают жители региона, предприятия и трудовые коллективы.
"Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются регулярно. В них все, что требуется людям: продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника, одежда, медикаменты, стройматериалы, детские книги и игрушки. К процессу сбора подключается все больше предприятий, общественных организаций, жителей региона. Важно продолжать помогать тем, кто потерял свои дома и испытывает большие трудности", — подчеркнул секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.
Отмечается, что регион отправил для жителей ДНР и ЛНР 120 тонн груза, при формировании новой партии груз рассортирован по отдельным продуктовым пакетам и наборам со средствами гигиены, чтобы облегчить работу волонтеров в распределительных центрах.