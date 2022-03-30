https://ria.ru/20220330/pomosch-1780784526.html

Жители Херсона получили гуманитарную помощь от российских военных

Жители Херсона получили гуманитарную помощь от российских военных - РИА Новости, 30.03.2022

Жители Херсона получили гуманитарную помощь от российских военных

Более тысячи херсонцев получили гуманитарную помощь от российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T05:06

2022-03-30T05:06

2022-03-30T09:02

херсон

в мире

украина

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более тысячи херсонцев получили гуманитарную помощь от российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ."Российские военнослужащие организовали очередную передачу гуманитарной помощи мирному населению. Более тысячи жителей города Херсон получили продукты первой необходимости, доставленные в Херсонскую область из Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, с самого утра на площади у областной администрации российскими военнослужащими была организована передача продуктов и товаров первой необходимости жителям города. В первую очередь, помощь от российских военных получали пенсионеры, инвалиды и женщины с детьми. Помимо хлеба круп, сахара и консервов, всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости.Минобороны отмечает, что во избежание гуманитарной катастрофы в город Херсон российскими военнослужащими регулярно доставляются и выдаются местным жителям продуктовые наборы и товары первой необходимости.

https://ria.ru/20220328/pomosch-1780418976.html

херсон

украина

россия

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Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям Херсона Более тысячи херсонцев получили гуманитарную помощь от российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ. "Российские военнослужащие организовали очередную передачу гуманитарной помощи мирному населению. Более тысячи жителей города Херсон получили продукты первой необходимости, доставленные в Херсонскую область из Российской Федерации", - говорится в сообщении. 2022-03-30T05:06 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

херсон, в мире, украина, россия