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Жители Херсона получили гуманитарную помощь от российских военных - РИА Новости, 30.03.2022
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Жители Херсона получили гуманитарную помощь от российских военных
Жители Херсона получили гуманитарную помощь от российских военных - РИА Новости, 30.03.2022
Жители Херсона получили гуманитарную помощь от российских военных
Более тысячи херсонцев получили гуманитарную помощь от российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T05:06
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херсон
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более тысячи херсонцев получили гуманитарную помощь от российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ."Российские военнослужащие организовали очередную передачу гуманитарной помощи мирному населению. Более тысячи жителей города Херсон получили продукты первой необходимости, доставленные в Херсонскую область из Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, с самого утра на площади у областной администрации российскими военнослужащими была организована передача продуктов и товаров первой необходимости жителям города. В первую очередь, помощь от российских военных получали пенсионеры, инвалиды и женщины с детьми. Помимо хлеба круп, сахара и консервов, всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости.Минобороны отмечает, что во избежание гуманитарной катастрофы в город Херсон российскими военнослужащими регулярно доставляются и выдаются местным жителям продуктовые наборы и товары первой необходимости.
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Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям Херсона
Более тысячи херсонцев получили гуманитарную помощь от российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ. "Российские военнослужащие организовали очередную передачу гуманитарной помощи мирному населению. Более тысячи жителей города Херсон получили продукты первой необходимости, доставленные в Херсонскую область из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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херсон, в мире, украина, россия
05:06 30.03.2022 (обновлено: 09:02 30.03.2022)
 
Жители Херсона получили гуманитарную помощь от российских военных

Более тысячи жителей Херсона получили гуманитарную помощь от российских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более тысячи херсонцев получили гуманитарную помощь от российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие организовали очередную передачу гуманитарной помощи мирному населению. Более тысячи жителей города Херсон получили продукты первой необходимости, доставленные в Херсонскую область из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, с самого утра на площади у областной администрации российскими военнослужащими была организована передача продуктов и товаров первой необходимости жителям города. В первую очередь, помощь от российских военных получали пенсионеры, инвалиды и женщины с детьми. Помимо хлеба круп, сахара и консервов, всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости.
Минобороны отмечает, что во избежание гуманитарной катастрофы в город Херсон российскими военнослужащими регулярно доставляются и выдаются местным жителям продуктовые наборы и товары первой необходимости.
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