https://ria.ru/20220330/polsha-1780822862.html

Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года

Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года - РИА Новости, 30.03.2022

Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года

Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:32

2022-03-30T11:32

2022-03-30T11:32

польша

в мире

россия

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Мы будем делать все, чтобы до конца года отказаться от российской нефти", - сказал Моравецкий.При этом председатель правления польского топливного концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что его не смущает тот факт, что один из контрактов на поставку в Польшу нефти действует до 2024 года. "Мы готовы к любому сценарию. В соглашениях есть положения, которые дают нам определенные возможности", - сказал он.

https://ria.ru/20220330/urals-1780779193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, в мире, россия, матеуш моравецкий