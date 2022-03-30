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Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года - РИА Новости, 30.03.2022
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Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года
Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года - РИА Новости, 30.03.2022
Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года
Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:32
2022-03-30T11:32
польша
в мире
россия
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Мы будем делать все, чтобы до конца года отказаться от российской нефти", - сказал Моравецкий.При этом председатель правления польского топливного концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что его не смущает тот факт, что один из контрактов на поставку в Польшу нефти действует до 2024 года. "Мы готовы к любому сценарию. В соглашениях есть положения, которые дают нам определенные возможности", - сказал он.
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польша, в мире, россия, матеуш моравецкий
11:32 30.03.2022
 
Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года

Премьер Польши заявил, что страна постарается отказаться от российской нефти до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Польша постарается отказаться от российской нефти до конца года, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Мы будем делать все, чтобы до конца года отказаться от российской нефти", - сказал Моравецкий.
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При этом председатель правления польского топливного концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что его не смущает тот факт, что один из контрактов на поставку в Польшу нефти действует до 2024 года. "Мы готовы к любому сценарию. В соглашениях есть положения, которые дают нам определенные возможности", - сказал он.
 
ПольшаВ миреРоссияМатеуш Моравецкий
 
 
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