08:42 30.03.2022 (обновлено: 09:36 30.03.2022)
Ограничения полетов на Юге России продлили до 7 апреля
На Юге и в центральной части России режим ограничения полетов продлили до 7 апреля
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга и центральной части России.
"До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендовало авиакомпаниям составлять альтернативные маршруты и направлять пассажирские рейсы в работающие без ограничений аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Подчеркивается, что остальные воздушные гавани России, включая международные, работают в обычном режиме.
Росавиация ввела ограничения на полеты в южные регионы 24 февраля после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.
Аэропорты Краснодара и Анапы после введения запрета на полеты перевели часть сотрудников в режим простоя, сохранив зарплату в размере 2/3 от оклада и все социальные гарантии.