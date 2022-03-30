https://ria.ru/20220330/polety-1780792497.html

Ограничения полетов на Юге России продлили до 7 апреля

Ограничения полетов на Юге России продлили до 7 апреля - РИА Новости, 30.03.2022

Ограничения полетов на Юге России продлили до 7 апреля

Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга и центральной части России. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:42

2022-03-30T08:42

2022-03-30T09:36

в мире

россия

курск

анапа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга и центральной части России.Ведомство рекомендовало авиакомпаниям составлять альтернативные маршруты и направлять пассажирские рейсы в работающие без ограничений аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Подчеркивается, что остальные воздушные гавани России, включая международные, работают в обычном режиме.Росавиация ввела ограничения на полеты в южные регионы 24 февраля после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.Аэропорты Краснодара и Анапы после введения запрета на полеты перевели часть сотрудников в режим простоя, сохранив зарплату в размере 2/3 от оклада и все социальные гарантии.

https://ria.ru/20220324/aeroporty-1779850959.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, курск, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии