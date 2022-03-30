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Ограничения полетов на Юге России продлили до 7 апреля - РИА Новости, 30.03.2022
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Ограничения полетов на Юге России продлили до 7 апреля
Ограничения полетов на Юге России продлили до 7 апреля - РИА Новости, 30.03.2022
Ограничения полетов на Юге России продлили до 7 апреля
Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга и центральной части России. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:42
2022-03-30T09:36
в мире
россия
курск
анапа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга и центральной части России.Ведомство рекомендовало авиакомпаниям составлять альтернативные маршруты и направлять пассажирские рейсы в работающие без ограничений аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Подчеркивается, что остальные воздушные гавани России, включая международные, работают в обычном режиме.Росавиация ввела ограничения на полеты в южные регионы 24 февраля после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.Аэропорты Краснодара и Анапы после введения запрета на полеты перевели часть сотрудников в режим простоя, сохранив зарплату в размере 2/3 от оклада и все социальные гарантии.
https://ria.ru/20220324/aeroporty-1779850959.html
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в мире, россия, курск, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии
08:42 30.03.2022 (обновлено: 09:36 30.03.2022)
 
Ограничения полетов на Юге России продлили до 7 апреля

На Юге и в центральной части России режим ограничения полетов продлили до 7 апреля

© РИА Новости / Евгений БиятовАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга и центральной части России.
"До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендовало авиакомпаниям составлять альтернативные маршруты и направлять пассажирские рейсы в работающие без ограничений аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Подчеркивается, что остальные воздушные гавани России, включая международные, работают в обычном режиме.
Росавиация ввела ограничения на полеты в южные регионы 24 февраля после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.
Аэропорты Краснодара и Анапы после введения запрета на полеты перевели часть сотрудников в режим простоя, сохранив зарплату в размере 2/3 от оклада и все социальные гарантии.
Здание терминала международного аэропорта Краснодара - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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В миреРоссияКурскАнапаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Санкции в отношении России
 
 
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