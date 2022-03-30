https://ria.ru/20220330/pochta-1780847167.html

"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу

"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу - РИА Новости, 30.03.2022

"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу

"Почта России" из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши" приостанавливает прием отправлений в эту страну, аналогичная мера вводится и... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:01

2022-03-30T13:01

2022-03-30T13:37

почта россии

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санкции в отношении россии

россия

польша

дания

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Почта России" из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши" приостанавливает прием отправлений в эту страну, аналогичная мера вводится и против Дании, поскольку в этой стране приостановлена обработка отправлений в и из России, сообщает компания."Из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши", "Почта России" приостанавливает прием отправлений из России в Польшу", - говорится в сообщении.В компании также сообщили, что приостанавливают прием отправлений в Данию из-за приостановки в этой стране обработки отправлений в и из России.

https://ria.ru/20220324/postnord-1779927119.html

россия

польша

дания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

почта россии, в мире, санкции в отношении россии, россия, польша, дания