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"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу - РИА Новости, 30.03.2022
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"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу
"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу - РИА Новости, 30.03.2022
"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу
"Почта России" из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши" приостанавливает прием отправлений в эту страну, аналогичная мера вводится и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:01
2022-03-30T13:37
почта россии
в мире
санкции в отношении россии
россия
польша
дания
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Почта России" из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши" приостанавливает прием отправлений в эту страну, аналогичная мера вводится и против Дании, поскольку в этой стране приостановлена обработка отправлений в и из России, сообщает компания."Из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши", "Почта России" приостанавливает прием отправлений из России в Польшу", - говорится в сообщении.В компании также сообщили, что приостанавливают прием отправлений в Данию из-за приостановки в этой стране обработки отправлений в и из России.
https://ria.ru/20220324/postnord-1779927119.html
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почта россии, в мире, санкции в отношении россии, россия, польша, дания
13:01 30.03.2022 (обновлено: 13:37 30.03.2022)
 
"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу

"Почта России" объявила о приостановке приема отправлений в Данию и Польшу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудницы на линии сортировки мелких посылок и пакетов в логистическом почтовом центре "Почты России"
Сотрудницы на линии сортировки мелких посылок и пакетов в логистическом почтовом центре Почты России - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудницы на линии сортировки мелких посылок и пакетов в логистическом почтовом центре "Почты России"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Почта России" из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши" приостанавливает прием отправлений в эту страну, аналогичная мера вводится и против Дании, поскольку в этой стране приостановлена обработка отправлений в и из России, сообщает компания.
"Из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши", "Почта России" приостанавливает прием отправлений из России в Польшу", - говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что приостанавливают прием отправлений в Данию из-за приостановки в этой стране обработки отправлений в и из России.
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