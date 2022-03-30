https://ria.ru/20220330/pochta-1780847167.html
"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу
"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу - РИА Новости, 30.03.2022
"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу
"Почта России" из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши" приостанавливает прием отправлений в эту страну, аналогичная мера вводится и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:01
2022-03-30T13:01
2022-03-30T13:37
почта россии
в мире
санкции в отношении россии
россия
польша
дания
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Почта России" из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши" приостанавливает прием отправлений в эту страну, аналогичная мера вводится и против Дании, поскольку в этой стране приостановлена обработка отправлений в и из России, сообщает компания."Из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши", "Почта России" приостанавливает прием отправлений из России в Польшу", - говорится в сообщении.В компании также сообщили, что приостанавливают прием отправлений в Данию из-за приостановки в этой стране обработки отправлений в и из России.
https://ria.ru/20220324/postnord-1779927119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, в мире, санкции в отношении россии, россия, польша, дания
13:01 30.03.2022 (обновлено: 13:37 30.03.2022)
"Почта России" приостанавливает прием отправлений в Данию и Польшу
"Почта России" объявила о приостановке приема отправлений в Данию и Польшу