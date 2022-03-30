https://ria.ru/20220330/playstation-1780942793.html

Из бракованных чипов для PlayStation 5 создана ферма для добычи крипты

Из бракованных чипов для PlayStation 5 создана ферма для добычи крипты - РИА Новости, 30.03.2022

Из бракованных чипов для PlayStation 5 создана ферма для добычи крипты

Компания ASRock создала майнинг-ферму, основой для которой стали отбракованные чипы для игровой приставки PlayStation 5. О необычном устройстве сообщает... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:29

2022-03-30T18:29

2022-03-30T18:29

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криптовалюта

playstation

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компания ASRock создала майнинг-ферму, основой для которой стали отбракованные чипы для игровой приставки PlayStation 5. О необычном устройстве сообщает VideoCardz.Майнинговая ферма представляет собой систему, построенную на 12 процессорах BC-250 от AMD. Аналогичный чип работает в каждой приставке PlayStation 5. Важным отличием является то, что в процессорах частично отключен CPU, фактически же используется только видеоядро.Устройство оценено в 15 000 долларов, а ориентировочная прибыльность фермы составляет 24 доллара в день. Майнинг при текущей стоимости криптовалюты ETH может окупить ферму за 600 дней беспрерывной работы, без учета цен на затраченное электричество.Сама приставка PlayStation 5, процессор которой стал основой для майнинг-фермы ASRock, остается дефицитом, хотя и была представлена в 2020 году. Крупные магазины электроники прекратили принимать заказы на консоль после того, как компания Sony объявила о приостановке поставок в Россию.

https://ria.ru/20220321/playstation-1779232188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, amd, inc., криптовалюта, playstation