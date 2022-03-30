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Из бракованных чипов для PlayStation 5 создана ферма для добычи крипты - РИА Новости, 30.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220330/playstation-1780942793.html
Из бракованных чипов для PlayStation 5 создана ферма для добычи крипты
Из бракованных чипов для PlayStation 5 создана ферма для добычи крипты - РИА Новости, 30.03.2022
Из бракованных чипов для PlayStation 5 создана ферма для добычи крипты
Компания ASRock создала майнинг-ферму, основой для которой стали отбракованные чипы для игровой приставки PlayStation 5. О необычном устройстве сообщает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:29
2022-03-30T18:29
наука
технологии
amd, inc.
криптовалюта
playstation
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компания ASRock создала майнинг-ферму, основой для которой стали отбракованные чипы для игровой приставки PlayStation 5. О необычном устройстве сообщает VideoCardz.Майнинговая ферма представляет собой систему, построенную на 12 процессорах BC-250 от AMD. Аналогичный чип работает в каждой приставке PlayStation 5. Важным отличием является то, что в процессорах частично отключен CPU, фактически же используется только видеоядро.Устройство оценено в 15 000 долларов, а ориентировочная прибыльность фермы составляет 24 доллара в день. Майнинг при текущей стоимости криптовалюты ETH может окупить ферму за 600 дней беспрерывной работы, без учета цен на затраченное электричество.Сама приставка PlayStation 5, процессор которой стал основой для майнинг-фермы ASRock, остается дефицитом, хотя и была представлена в 2020 году. Крупные магазины электроники прекратили принимать заказы на консоль после того, как компания Sony объявила о приостановке поставок в Россию.
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технологии, amd, inc., криптовалюта, playstation
18:29 30.03.2022
 

Из бракованных чипов для PlayStation 5 создана ферма для добычи крипты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПродажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве
Продажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Компания ASRock создала майнинг-ферму, основой для которой стали отбракованные чипы для игровой приставки PlayStation 5. О необычном устройстве сообщает VideoCardz.
Майнинговая ферма представляет собой систему, построенную на 12 процессорах BC-250 от AMD. Аналогичный чип работает в каждой приставке PlayStation 5. Важным отличием является то, что в процессорах частично отключен CPU, фактически же используется только видеоядро.
Устройство оценено в 15 000 долларов, а ориентировочная прибыльность фермы составляет 24 доллара в день. Майнинг при текущей стоимости криптовалюты ETH может окупить ферму за 600 дней беспрерывной работы, без учета цен на затраченное электричество.
Сама приставка PlayStation 5, процессор которой стал основой для майнинг-фермы ASRock, остается дефицитом, хотя и была представлена в 2020 году. Крупные магазины электроники прекратили принимать заказы на консоль после того, как компания Sony объявила о приостановке поставок в Россию.
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21 марта, 11:38Наука
Из российских магазинов электроники исчезла приставка Sony PlayStation 5
 
НаукаТехнологииAMD, Inc.КриптовалютаPlayStation
 
 
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