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В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/peregruppirovka-1780936613.html
В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой
В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой - РИА Новости, 30.03.2022
В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой
На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:08
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обострение ситуации в днр и лнр
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В настоящее время на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск", - сообщил Конашенков.Он добавил, что все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.
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россия
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Конашенков о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях
На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, все основные задачи Вооруженных сил России на этих направлениях выполнены.
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россия, признание днр и лнр в россии, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:08 30.03.2022 (обновлено: 18:52 30.03.2022)
 
В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой

Минобороны: на киевском и черниговском направлениях идет плановая перегруппировка войск

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В настоящее время на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск", - сообщил Конашенков.
Конашенков о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 18:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны назвало цель перегруппировки российских войск на Украине
Он добавил, что все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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