https://ria.ru/20220330/peregruppirovka-1780936613.html

В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой

В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой - РИА Новости, 30.03.2022

В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой

На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:08

2022-03-30T18:08

2022-03-30T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

россия

признание днр и лнр в россии

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В настоящее время на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск", - сообщил Конашенков.Он добавил, что все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.

https://ria.ru/20220330/peregruppirovka-1780935232.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, все основные задачи Вооруженных сил России на этих направлениях выполнены. 2022-03-30T18:08 true PT3M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, признание днр и лнр в россии, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)