https://ria.ru/20220330/peregruppirovka-1780936613.html
В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой
В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой - РИА Новости, 30.03.2022
В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой
На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:08
2022-03-30T18:08
2022-03-30T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
россия
признание днр и лнр в россии
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В настоящее время на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск", - сообщил Конашенков.Он добавил, что все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.
https://ria.ru/20220330/peregruppirovka-1780935232.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях
На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, все основные задачи Вооруженных сил России на этих направлениях выполнены.
2022-03-30T18:08
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PT3M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, признание днр и лнр в россии, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:08 30.03.2022 (обновлено: 18:52 30.03.2022)
В Минобороны назвали перегруппировку войск на двух направлениях плановой
Минобороны: на киевском и черниговском направлениях идет плановая перегруппировка войск