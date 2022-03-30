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Минобороны назвало цель перегруппировки российских войск на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/peregruppirovka-1780935232.html
Минобороны назвало цель перегруппировки российских войск на Украине
Минобороны назвало цель перегруппировки российских войск на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Минобороны назвало цель перегруппировки российских войск на Украине
Перегруппировка российских войск на киевском и черниговском направлениях нужна для активизации действий для завершения операции по освобождению Донбасса,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:04
2022-03-30T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Перегруппировка российских войск на киевском и черниговском направлениях нужна для активизации действий для завершения операции по освобождению Донбасса, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал пояснил, что на первом этапе спецоперации планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев."Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил — в Донбассе. Все эти цели были выполнены", — уточнил Конашенков.Одновременно российская армия решала другую задачу: в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины путем профессиональных действий, используя превосходство в воздухе и высокоточные средства поражения, создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса."С этой целью &lt;...&gt; продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается", — рассказал генерал.Он добавил, что таким образом все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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Конашенков о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях
На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, все основные задачи Вооруженных сил России на этих направлениях выполнены.
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ситуация в днр и лнр
18:04 30.03.2022 (обновлено: 18:51 30.03.2022)
 
Минобороны назвало цель перегруппировки российских войск на Украине

Минобороны назвало освобождение Донбасса целью перегруппировки российских войск

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Перегруппировка российских войск на киевском и черниговском направлениях нужна для активизации действий для завершения операции по освобождению Донбасса, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Генерал пояснил, что на первом этапе спецоперации планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев.
"Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил — в Донбассе. Все эти цели были выполнены", — уточнил Конашенков.
Одновременно российская армия решала другую задачу: в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины путем профессиональных действий, используя превосходство в воздухе и высокоточные средства поражения, создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса.
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"С этой целью <...> продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается", — рассказал генерал.
Он добавил, что таким образом все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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