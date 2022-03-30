19:30 30.03.2022 (обновлено: 19:45 30.03.2022)
Зеленский рассказал Байдену о переговорах с Россией
Зеленский проинформировал президента США Байдена о статусе переговоров России и Украины
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским получил информацию о ходе переговоров РФ и Украины, сообщает Белый дом.
Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении, Зеленский рассказал Байдену последнюю информацию "о статусе переговоров Украины и России".
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"Президент Байден проинформировал президента Зеленского о том, что США намерены предоставить украинскому правительству 500 миллионов долларов прямой бюджетной помощи", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили оборонные поставки, которые идут на Украину, их критическое значение для хода боевых действий и "продолжающиеся усилия США и их союзников для выявления дополнительных возможностей оказать содействие украинским военным в защите их страны".
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.