https://ria.ru/20220330/peregovory-1780958235.html

Зеленский рассказал Байдену о переговорах с Россией

Зеленский рассказал Байдену о переговорах с Россией - РИА Новости, 30.03.2022

Зеленский рассказал Байдену о переговорах с Россией

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским получил информацию о ходе переговоров РФ и Украины, сообщает Белый дом. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:30

2022-03-30T19:30

2022-03-30T19:45

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским получил информацию о ходе переговоров РФ и Украины, сообщает Белый дом.Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении, Зеленский рассказал Байдену последнюю информацию "о статусе переговоров Украины и России"."Президент Байден проинформировал президента Зеленского о том, что США намерены предоставить украинскому правительству 500 миллионов долларов прямой бюджетной помощи", - говорится в сообщении.Стороны также обсудили оборонные поставки, которые идут на Украину, их критическое значение для хода боевых действий и "продолжающиеся усилия США и их союзников для выявления дополнительных возможностей оказать содействие украинским военным в защите их страны".В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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