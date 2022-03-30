https://ria.ru/20220330/peregovory-1780906603.html

Украина согласилась на принципиальные требования России, заявил Мединский

Украина согласилась на принципиальные требования России, заявил Мединский - РИА Новости, 30.03.2022

Украина согласилась на принципиальные требования России, заявил Мединский

Украина по сути согласилась на принципиальные требования России, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:22

2022-03-30T16:22

2022-03-30T18:01

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

нато

турция

владимир мединский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780919215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fef473996b2a6de0965a8d25e92098bf.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украина по сути согласилась на принципиальные требования России, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что Киев передал зафиксированные на бумаге тезисы возможного будущего соглашения, которые предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия, а также от владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.По его словам, если обязательства будут выполнены, то угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.Мединский отметил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией.Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850299.html

https://ria.ru/20220330/nadezhda-1780757689.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мединский: "Киевские власти заявили о своей готовности договариваться с Россией" Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивает. 2022-03-30T16:22 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, нато, турция, владимир мединский