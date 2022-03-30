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Украина согласилась на принципиальные требования России, заявил Мединский - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780906603.html
Украина согласилась на принципиальные требования России, заявил Мединский
Украина согласилась на принципиальные требования России, заявил Мединский - РИА Новости, 30.03.2022
Украина согласилась на принципиальные требования России, заявил Мединский
Украина по сути согласилась на принципиальные требования России, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:22
2022-03-30T18:01
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
нато
турция
владимир мединский
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украина по сути согласилась на принципиальные требования России, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что Киев передал зафиксированные на бумаге тезисы возможного будущего соглашения, которые предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия, а также от владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.По его словам, если обязательства будут выполнены, то угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.Мединский отметил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией.Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850299.html
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Мединский: "Киевские власти заявили о своей готовности договариваться с Россией"
Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивает.
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россия, украина, нато, турция, владимир мединский
16:22 30.03.2022 (обновлено: 18:01 30.03.2022)
 
Украина согласилась на принципиальные требования России, заявил Мединский

Мединский: Украина согласилась на принципиальные требования России по НАТО и военным базам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украина по сути согласилась на принципиальные требования России, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что Киев передал зафиксированные на бумаге тезисы возможного будущего соглашения, которые предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия, а также от владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.
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По его словам, если обязательства будут выполнены, то угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.
Мединский отметил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией.
"Работа продолжается, переговоры продолжаются. Хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной", — сказал глава делегации.
Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаНАТОТурцияВладимир Мединский
 
 
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