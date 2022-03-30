16:22 30.03.2022 (обновлено: 18:01 30.03.2022)
Украина согласилась на принципиальные требования России, заявил Мединский
Мединский: Украина согласилась на принципиальные требования России по НАТО и военным базам
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украина по сути согласилась на принципиальные требования России, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что Киев передал зафиксированные на бумаге тезисы возможного будущего соглашения, которые предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия, а также от владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.
По его словам, если обязательства будут выполнены, то угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.
Мединский отметил, что Киев на переговорах в Стамбуле впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией.
"Работа продолжается, переговоры продолжаются. Хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной", — сказал глава делегации.
Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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