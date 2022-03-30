https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850299.html

На переговорах с Украиной предстоит долгая работа, заявили в Кремле

На переговорах с Украиной предстоит долгая работа, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.03.2022

На переговорах с Украиной предстоит долгая работа, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прошедшие накануне переговоры между Россией и Украиной, заявил, что пока нельзя говорить о каком-либо... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:12

2022-03-30T13:12

2022-03-30T14:13

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прошедшие накануне переговоры между Россией и Украиной, заявил, что пока нельзя говорить о каком-либо продвижении, сторонам предстоит сделать еще много работы."Никто не заявлял, что стороны продвинулись, кто заявлял, что стороны продвинулись?" — сказал представитель Кремля, добавив также, что никто из официальных лиц не называл этот раунд позитивным.Песков призвал журналистов "понимать нюансы" и внимательно ознакомиться с прозвучавшими во вторник заявлениями.Как добавил пресс-секретарь главы государства, позитивным фактором можно считать, что украинская сторона начала конкретно формулировать и фиксировать на бумаге свои предложения.Он подчеркнул, что в Кремле не делают заявлений по вопросам, которые сейчас "предметно находятся на столе переговоров". Кроме того, успеху не способствует публичная "разноголосица" в СМИ и соцсетях со стороны представителей Украины, в том числе тех, кто не имеет отношения к процессу.Пресс-секретарь президента отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский уже сделал доклад главе государства, а позднее в среду даст дополнительные разъяснения для СМИ.Говоря о прозвучавшем накануне украинском предложении об отказе от идеи вернуть Крым военным путем, Песков подчеркнул, что Россия, согласно Конституции, не будет ни с кем обсуждать судьбу своей территории, своих регионов.Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся накануне в стамбульском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Встреча продолжалась около трех часов. По ее итогам Мединский сообщил журналистам, что российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от идеи вернуть Крым военным путем, а также от членства в военных союзах.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220330/peregovory-1780842247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, стамбул, москва, в мире, дмитрий песков