https://ria.ru/20220330/pentagon-1780981500.html

В Пентагоне утверждают, что не могут связаться с коллегами из России

В Пентагоне утверждают, что не могут связаться с коллегами из России - РИА Новости, 30.03.2022

В Пентагоне утверждают, что не могут связаться с коллегами из России

Военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, однако те по-прежнему не берут трубку, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T23:41

2022-03-30T23:41

2022-03-30T23:42

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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, однако те по-прежнему не берут трубку, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее он сетовал на то, что министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли с начала военной операции на Украине безуспешно пытаются дозвониться до Москвы."Все еще нечего сообщать в плане разговоров. Мы по-прежнему к ним готовы. Но это улица с двусторонним движением. Русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/pentagon-1780980417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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