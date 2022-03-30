https://ria.ru/20220330/pentagon-1780980417.html

США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон

США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.03.2022

США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон

США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T23:13

2022-03-30T23:13

2022-03-30T23:13

в мире

россия

китай

украина

донбасс

джон кирби

пентагон

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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России", - сказал он на брифинге для СМИ.Местные СМИ ранее утверждали, что Россия запрашивала у Китая содействия при проведении военной операции на Украине. Власти обеих стран это отрицают.

https://ria.ru/20220330/pentagon-1780978965.html

россия

китай

украина

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, китай, украина, донбасс, джон кирби, пентагон