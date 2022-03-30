https://ria.ru/20220330/pentagon-1780980417.html
США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон
США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.03.2022
США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон
США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T23:13
2022-03-30T23:13
2022-03-30T23:13
в мире
россия
китай
украина
донбасс
джон кирби
пентагон
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России", - сказал он на брифинге для СМИ.Местные СМИ ранее утверждали, что Россия запрашивала у Китая содействия при проведении военной операции на Украине. Власти обеих стран это отрицают.
https://ria.ru/20220330/pentagon-1780978965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, украина, донбасс, джон кирби, пентагон
США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон
Представитель Пентагона Кирби: США не видят военной помощи Роcсии со стороны КНР