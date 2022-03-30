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США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.03.2022
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США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон
США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.03.2022
США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон
США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T23:13
2022-03-30T23:13
в мире
россия
китай
украина
донбасс
джон кирби
пентагон
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России", - сказал он на брифинге для СМИ.Местные СМИ ранее утверждали, что Россия запрашивала у Китая содействия при проведении военной операции на Украине. Власти обеих стран это отрицают.
https://ria.ru/20220330/pentagon-1780978965.html
россия
китай
украина
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в мире, россия, китай, украина, донбасс, джон кирби, пентагон
23:13 30.03.2022
 
США не видят военной помощи Роcсии со стороны Китая, заявил Пентагон

Представитель Пентагона Кирби: США не видят военной помощи Роcсии со стороны КНР

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России", - сказал он на брифинге для СМИ.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 22:53
В Пентагоне не исключили наращивания сил в Европе
Местные СМИ ранее утверждали, что Россия запрашивала у Китая содействия при проведении военной операции на Украине. Власти обеих стран это отрицают.
 
В миреРоссияКитайУкраинаДонбассДжон КирбиПентагон
 
 
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