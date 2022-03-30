https://ria.ru/20220330/pentagon-1780978965.html

В Пентагоне не исключили наращивания сил в Европе

В Пентагоне не исключили наращивания сил в Европе - РИА Новости, 30.03.2022

В Пентагоне не исключили наращивания сил в Европе

США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T22:53

2022-03-30T22:53

2022-03-30T22:53

в мире

европа

пентагон

сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.На вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, он ответил: "Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято"."Я думаю, что мы работаем в рамках понимания, что Европа прежней уже не будет", - добавил Кирби.

https://ria.ru/20220330/korabli-1780977204.html

европа

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, европа, пентагон, сша, джон кирби