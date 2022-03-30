https://ria.ru/20220330/pentagon-1780978965.html
В Пентагоне не исключили наращивания сил в Европе
В Пентагоне не исключили наращивания сил в Европе - РИА Новости, 30.03.2022
В Пентагоне не исключили наращивания сил в Европе
США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:53
2022-03-30T22:53
2022-03-30T22:53
в мире
европа
пентагон
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.На вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, он ответил: "Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято"."Я думаю, что мы работаем в рамках понимания, что Европа прежней уже не будет", - добавил Кирби.
https://ria.ru/20220330/korabli-1780977204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, пентагон, сша, джон кирби
В Пентагоне не исключили наращивания сил в Европе
Пентагон: США допускают наращивание сил в Европе, считают перемены в регионе необратимыми