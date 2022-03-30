https://ria.ru/20220330/partnerstvo-1780866944.html
МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям
МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям - РИА Новости, 30.03.2022
МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Китае заявил, что Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:12
2022-03-30T14:12
2022-03-30T14:12
китай
афганистан
сергей лавров
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Китае заявил, что Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по всем направлениям."Мы заинтересованы в наращивании партнерства с Ираном, с нашими друзьями, соседями по всем направлениям: и в двусторонних делах, и на Каспии, и в других региональных вопросах", - сказал российский министр.Встреча проходит на полях Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана в городе Туньси (КНР).
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780861521.html
китай
афганистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, афганистан, сергей лавров, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям
Глава МИД Лавров: Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по всем направлениям