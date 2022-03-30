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МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям - РИА Новости, 30.03.2022
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МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям
МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям - РИА Новости, 30.03.2022
МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Китае заявил, что Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:12
2022-03-30T14:12
китай
афганистан
сергей лавров
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Китае заявил, что Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по всем направлениям."Мы заинтересованы в наращивании партнерства с Ираном, с нашими друзьями, соседями по всем направлениям: и в двусторонних делах, и на Каспии, и в других региональных вопросах", - сказал российский министр.Встреча проходит на полях Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана в городе Туньси (КНР).
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китай
афганистан
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китай, афганистан, сергей лавров, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:12 30.03.2022
 
МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям

Глава МИД Лавров: Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по всем направлениям

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Китае заявил, что Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по всем направлениям.
"Мы заинтересованы в наращивании партнерства с Ираном, с нашими друзьями, соседями по всем направлениям: и в двусторонних делах, и на Каспии, и в других региональных вопросах", - сказал российский министр.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:52
В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы
Встреча проходит на полях Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана в городе Туньси (КНР).
 
КитайАфганистанСергей ЛавровИранМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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