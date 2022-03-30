https://ria.ru/20220330/partnerstvo-1780866944.html

МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям

МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям - РИА Новости, 30.03.2022

МИД: Россия будет наращивать партнерство с Ираном по всем направлениям

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Китае заявил, что Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:12

2022-03-30T14:12

2022-03-30T14:12

китай

афганистан

сергей лавров

иран

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Китае заявил, что Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по всем направлениям."Мы заинтересованы в наращивании партнерства с Ираном, с нашими друзьями, соседями по всем направлениям: и в двусторонних делах, и на Каспии, и в других региональных вопросах", - сказал российский министр.Встреча проходит на полях Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана в городе Туньси (КНР).

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780861521.html

китай

афганистан

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, афганистан, сергей лавров, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)