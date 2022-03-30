https://ria.ru/20220330/otnosheniya-1780792221.html

Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания, заявил глава МИД Китая

Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 30.03.2022

Отношения Москвы и Пекина выдержали испытания, заявил глава МИД Китая

Россия и КНР смогли "сохранить правильное направление" отношений в стремительно меняющейся международной обстановке, заявил министр иностранных дел Китая Ван И... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:37

2022-03-30T08:37

2022-03-30T09:46

китай

в мире

россия

ван и (политик)

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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар – РИА Новости. Россия и КНР смогли "сохранить правильное направление" отношений в стремительно меняющейся международной обстановке, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с коллегой Сергеем Лавровым."С начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания серьезных изменений международной обстановки, сохранили правильное направление и устойчивую тенденцию развития", — сказал китайский дипломат.Глава внешнеполитического ведомства КНР отметил, что стремление государств развивать двусторонние отношения стало еще более стойким, а вместе с тем укрепилась уверенность в продвижении сотрудничества в различных областях, Китай высоко это ценит.Он выразил готовность работать с российским коллегой над совместной реализацией достигнутых лидерами двух стран договорённостей, а также продвигать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и непрерывно выводить их на еще более высокий уровень.Ван И в начале встречи назвал Лаврова хорошим другом, отметив, что российский министр, скорее всего, впервые посещает провинцию Аньхой на востоке Китая. Он выразил надежду, что глава российского МИД в будущем посетит еще больше китайских регионов.Лавров находится в Китае с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана и расширенной "тройке" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан).

https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html

https://ria.ru/20220330/diplomatiya-1780794937.html

китай

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, в мире, россия, ван и (политик)