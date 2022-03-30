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Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022
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Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью Южной Осетии
Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022
Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью Южной Осетии
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал стратегической целью республики объединение с Россией. Его обращение приводит пресс-служба "Единой России". РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-30T18:51
2022-03-31T05:36
южная осетия
россия
в мире
анатолий бибилов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал стратегической целью республики объединение с Россией. Его обращение приводит пресс-служба "Единой России"."Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России", — сказал Бибилов.Он отметил, что сейчас весь мир переживает переломный момент."Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы", — сказал лидер Южной Осетии.Он напомнил, что "первое за новейшую историю возрождение русского мира" случилось именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики."Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития", — добавил Бибилов.Однако, подчеркнул он, главная историческая и стратегическая цель осетинского народа — объединение в рамках России. Обращение президента Южной Осетии прокомментировал сенатор Андрей Климов. Он отметил, что законодательство предусматривает процедуру принятия в состав России иностранных государств или их частей."Для того чтобы это сделать, необходимо главное — необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум", — пояснил он.В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона, а 26 августа признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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южная осетия, россия, в мире, анатолий бибилов
18:51 30.03.2022 (обновлено: 05:36 31.03.2022)
 
Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью Южной Осетии

Глава Южной Осетии Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью страны

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал стратегической целью республики объединение с Россией. Его обращение приводит пресс-служба "Единой России".
"Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России", — сказал Бибилов.
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Он отметил, что сейчас весь мир переживает переломный момент.
"Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы", — сказал лидер Южной Осетии.
Он напомнил, что "первое за новейшую историю возрождение русского мира" случилось именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики.
"Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития", — добавил Бибилов.
Однако, подчеркнул он, главная историческая и стратегическая цель осетинского народа — объединение в рамках России.
"Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем", — заключил президент.
Обращение президента Южной Осетии прокомментировал сенатор Андрей Климов. Он отметил, что законодательство предусматривает процедуру принятия в состав России иностранных государств или их частей.
"Для того чтобы это сделать, необходимо главное — необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум", — пояснил он.
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В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона, а 26 августа признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.
Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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