https://ria.ru/20220330/osetiya-1780948843.html

Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью Южной Осетии

Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022

Бибилов назвал вхождение в состав России стратегической целью Южной Осетии

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал стратегической целью республики объединение с Россией. Его обращение приводит пресс-служба "Единой России". РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-30T18:51

2022-03-30T18:51

2022-03-31T05:36

южная осетия

россия

в мире

анатолий бибилов

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал стратегической целью республики объединение с Россией. Его обращение приводит пресс-служба "Единой России"."Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России", — сказал Бибилов.Он отметил, что сейчас весь мир переживает переломный момент."Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы", — сказал лидер Южной Осетии.Он напомнил, что "первое за новейшую историю возрождение русского мира" случилось именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики."Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития", — добавил Бибилов.Однако, подчеркнул он, главная историческая и стратегическая цель осетинского народа — объединение в рамках России. Обращение президента Южной Осетии прокомментировал сенатор Андрей Климов. Он отметил, что законодательство предусматривает процедуру принятия в состав России иностранных государств или их частей."Для того чтобы это сделать, необходимо главное — необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум", — пояснил он.В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боев вытеснила грузинских военных из региона, а 26 августа признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси отказывается признавать суверенитет республик. Москва не раз заявляла, что признание их независимости отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20220329/dnr-1780748942.html

https://ria.ru/20220221/donbass-1774126058.html

https://ria.ru/20220327/referendum-1780315070.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

южная осетия, россия, в мире, анатолий бибилов