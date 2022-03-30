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Минобороны показало видео работы беспилотника "Орлан-10" на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/orlan-10-1780800767.html
Минобороны показало видео работы беспилотника "Орлан-10" на Украине
Минобороны показало видео работы беспилотника "Орлан-10" на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Минобороны показало видео работы беспилотника "Орлан-10" на Украине
Оператор российского разведывательного беспилотника "Орлан-10" рассказал об охоте на артиллерийскую батарею войск Украины, которая в результате была полностью... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:50
2022-03-30T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
орлан-10 (бпла)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Оператор российского разведывательного беспилотника "Орлан-10" рассказал об охоте на артиллерийскую батарею войск Украины, которая в результате была полностью уничтожена.По словам командира расчета "Орлана-10", видео с которым публикует Минобороны РФ, больше недели назад по приказу командования они выдвинулись в заданный квадрат, где залетали дронами в населенные пункты, вставали с разных ракурсов в поисках техники противника. Была обнаружена батарея Украины, готовившаяся к открытию огня."Данные координаты немедленно были сняты и переданы на вышестоящие командование. Было принято решение на открытие огня. Нам была поставлена задача для корректирования огня нашей артиллерии. Спустя пять минут был замечен первый залп. В итоге была подбита одна единица техники противника", - отметил военный.После, по его словам, противник попытался скрыться от огня. Украинские артиллеристы ехали через населенные пункты, раскидывая на пути встречный транспорт. Спустя 20 минут они встали на окраине города, замаскировались и заехали в небольшой перелесок.Однако российские беспилотники сопровождали украинскую технику на протяжении всего маршрута. "Нам была поставлена задача на повторное корректирование огня. Спустя некоторое время открыли огнь и наблюдали разрывы. Разрывы легли очень хорошо. Была подбита еще одна единица техники", - рассказал оператор "Орлана".Украинские военные снова попытались уехать с позиции и скрыться, повреждая автомобильный транспорт, снося заборы и углы зданий."В итоге они бегали от нас в течение 3-4 часов. Уехали от этого места на 30-32 км, встали на место. Думали, что все прошло. Но тем не менее, мы за ними наблюдали, передали координаты. И совместными действиями наших войск реактивная система залпового огня и наша ствольная артиллерия – был открыт огонь – цель была полностью поражена", - сообщил российский военнослужащий.
https://ria.ru/20220329/bronetekhnika-1780618147.html
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60
украина, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), орлан-10 (бпла)
09:50 30.03.2022
 
Минобороны показало видео работы беспилотника "Орлан-10" на Украине

Минобороны опубликовало видео работы разведывательного беспилотника "Орлан-10" на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Оператор российского разведывательного беспилотника "Орлан-10" рассказал об охоте на артиллерийскую батарею войск Украины, которая в результате была полностью уничтожена.
По словам командира расчета "Орлана-10", видео с которым публикует Минобороны РФ, больше недели назад по приказу командования они выдвинулись в заданный квадрат, где залетали дронами в населенные пункты, вставали с разных ракурсов в поисках техники противника. Была обнаружена батарея Украины, готовившаяся к открытию огня.
"Данные координаты немедленно были сняты и переданы на вышестоящие командование. Было принято решение на открытие огня. Нам была поставлена задача для корректирования огня нашей артиллерии. Спустя пять минут был замечен первый залп. В итоге была подбита одна единица техники противника", - отметил военный.
После, по его словам, противник попытался скрыться от огня. Украинские артиллеристы ехали через населенные пункты, раскидывая на пути встречный транспорт. Спустя 20 минут они встали на окраине города, замаскировались и заехали в небольшой перелесок.
Однако российские беспилотники сопровождали украинскую технику на протяжении всего маршрута. "Нам была поставлена задача на повторное корректирование огня. Спустя некоторое время открыли огнь и наблюдали разрывы. Разрывы легли очень хорошо. Была подбита еще одна единица техники", - рассказал оператор "Орлана".
Украинские военные снова попытались уехать с позиции и скрыться, повреждая автомобильный транспорт, снося заборы и углы зданий.
"В итоге они бегали от нас в течение 3-4 часов. Уехали от этого места на 30-32 км, встали на место. Думали, что все прошло. Но тем не менее, мы за ними наблюдали, передали координаты. И совместными действиями наших войск реактивная система залпового огня и наша ствольная артиллерия – был открыт огонь – цель была полностью поражена", - сообщил российский военнослужащий.
Уничтожение бронетехники ВСУ на стоянке. Кадры Минобороны РФ
29 марта, 10:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники на стоянке
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Орлан-10 (БПЛА)
 
 
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