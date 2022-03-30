https://ria.ru/20220330/orlan-10-1780800767.html

Минобороны показало видео работы беспилотника "Орлан-10" на Украине

Минобороны показало видео работы беспилотника "Орлан-10" на Украине - РИА Новости, 30.03.2022

Минобороны показало видео работы беспилотника "Орлан-10" на Украине

Оператор российского разведывательного беспилотника "Орлан-10" рассказал об охоте на артиллерийскую батарею войск Украины, которая в результате была полностью... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:50

2022-03-30T09:50

2022-03-30T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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министерство обороны рф (минобороны рф)

орлан-10 (бпла)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Оператор российского разведывательного беспилотника "Орлан-10" рассказал об охоте на артиллерийскую батарею войск Украины, которая в результате была полностью уничтожена.По словам командира расчета "Орлана-10", видео с которым публикует Минобороны РФ, больше недели назад по приказу командования они выдвинулись в заданный квадрат, где залетали дронами в населенные пункты, вставали с разных ракурсов в поисках техники противника. Была обнаружена батарея Украины, готовившаяся к открытию огня."Данные координаты немедленно были сняты и переданы на вышестоящие командование. Было принято решение на открытие огня. Нам была поставлена задача для корректирования огня нашей артиллерии. Спустя пять минут был замечен первый залп. В итоге была подбита одна единица техники противника", - отметил военный.После, по его словам, противник попытался скрыться от огня. Украинские артиллеристы ехали через населенные пункты, раскидывая на пути встречный транспорт. Спустя 20 минут они встали на окраине города, замаскировались и заехали в небольшой перелесок.Однако российские беспилотники сопровождали украинскую технику на протяжении всего маршрута. "Нам была поставлена задача на повторное корректирование огня. Спустя некоторое время открыли огнь и наблюдали разрывы. Разрывы легли очень хорошо. Была подбита еще одна единица техники", - рассказал оператор "Орлана".Украинские военные снова попытались уехать с позиции и скрыться, повреждая автомобильный транспорт, снося заборы и углы зданий."В итоге они бегали от нас в течение 3-4 часов. Уехали от этого места на 30-32 км, встали на место. Думали, что все прошло. Но тем не менее, мы за ними наблюдали, передали координаты. И совместными действиями наших войск реактивная система залпового огня и наша ствольная артиллерия – был открыт огонь – цель была полностью поражена", - сообщил российский военнослужащий.

https://ria.ru/20220329/bronetekhnika-1780618147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), орлан-10 (бпла)